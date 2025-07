The Voice, fuori Gigi D’Alessio: sarà sostituito da 2 big, ecco i nomi

Tutti gli spin off di The Voice, vale a dire le versioni Senior, Kids e Generation, da quando vanno in onda ottenendo ottimi risultati, hanno avuto tra le loro colonne Gigi D’Alessio che, assieme a Loredana Bertè e Clementino, ha formato una giuria affiatatissima e amatissima dal pubblico (per la quarta poltrona disponibile si sono invece alternati nelle varie edizioni Arisa, I Ricchi e Poveri, Orietta Berti e Al Bano con la figlia Jasmine). Dalla prossima stagione il programma dovrà fare i conti con l’addio del cantautore napoletano che ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset (la padrona di casa Antonella Clerici non ha preso affatto bene la faccenda). Ebbene? Chi sostituirà D’Alessio?

In arrivo non ci sarebbe un solo giudice. Sarebbero due i cantanti che dovrebbero entrare in giuria. Gigi D’Alessio dovrebbe essere sostituito da Nek (la voce circola da settimane). Un’altra new entry, come reso noto in esclusiva da Affari Italiani nelle scorse ore, dovrebbe essere Rocco Hunt. Il rapper campano affiancherà Clementino. I due saranno conteggiati come unico coach. Non una formula nuovissima. Ad esempio è già capitato con i già citati I Ricchi e Poveri e con Al Bano e la figlia Jasmine.

Dunque, ai nastri di partenza, la griglia dei giurati dovrebbe essere la seguente: Loredana Bertè, Arisa, Nek e il tandem formato da Rocco Hunt e Clementino. Non sarà per nulla facile sostituire D’Alessio che era una delle anime del talent show. E infatti Antonella Clerici, quando ha saputo che si sarebbe dovuta privare di una delle sue punte di diamante ci è rimasta parecchio male. Lei stessa lo ha confidato in una recente intervista rilasciata a Chi Magazine.

La conduttrice in forza alla Rai ha addirittura detto che quando è stata messa al corrente dell’addio di D’Alessio a The Voice, ne ha fatto “una malattia”. Motivo? “Per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi 5 anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda”. Clerici ha sottolineato che non ce l’ha in alcun modo con il cantante e che comprende il suo desiderio di mettersi in gioco su altri fronti. Ciò detto, la sua scelta di migrare verso altri lidi televisivi potrebbe far perdere brillantezza agli spin off di The Voice.