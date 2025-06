Gigi D’Alessio via da The Voice? Il presunto sostituto

Gigi D’Alessio, storico giudice di The Voice, potrebbe non tornare a sedere al tavolo dei giudici al fianco di Arisa, Clementino e Loredana Bertè nella prossima edizione del programma. Stando a quanto riportato da Biccy, Affari Italiani avrebbe fatto tuttavia sapere che sarebbe già stato trovato un suo possibile sostituto. La Rai, difatti, avrebbe offerto il ruolo di giurato ad un altro noto cantante, il quale avrebbe accettato. Scopriamo meglio di chi si tratta.

Il presunto sostituto di Gigi D’Alessio a The Voice

Con la fine dell’estate nei palinsesti televisivi torneranno tutti i programmi più amati, tra cui anche The Voice su Rai 1. In autunno, difatti, dovrebbe iniziare la nuova edizione di The Voice Senior mentre a gennaio ripartirà anche The Voice Kids, versione del programma dedicato ai giovani talenti. Al tavolo dei giudici tuttavia potremmo non rivedere uno dei coach storici. Stiamo parlando nello specifico di Gigi D’Alessio, il quale potrebbe non affiancare più Arisa, Clementino e Loredana Bertè. Si vocifera difatti che il cantante possa lasciare la Rai per approdare su un’altra emittente dove dovrebbe condurre un altro show musicale.

Secondo quanto scritto su Biccy, tuttavia, la Rai avrebbe già trovato un suo possibile sostituto. Affari Italiani avrebbe difatti fatto sapere che l’emittente avrebbe offerto la poltrona rossa ad un altro noto cantante. Stiamo parlando nello specifico di Nek. Secondo quanto riportato l’artista avrebbe accettato il ruolo. Possibile quindi che lo vedremo al posto di Gigi D’Alessio come nuovo giudice di The Voice. Per il momento, tuttavia, non si tratta di nulla di ufficiale. Bisogna difatti aspettare comunicazioni da parte della Rai per capire se effettivamente il cantante partenopeo verrà sostituito dal collega.

Gli altri show con Nek

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è già un volto noto in Rai. E’ difatti il conduttore del programma Dalla Strada Al Palco dedicato agli artisti di strada. Quest’anno è stato affiancato anche da Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. La prossima edizione dello show dovrebbe tornare su Rai 2 verso febbraio, dopo il Festival di Sanremo. Si era vociferata la presenza di Nek anche a Domenica In al fianco di Mara Venier per una conduzione corale. La notizia, tuttavia, è stata poi smentita.