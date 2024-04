The Voice, ex concorrente di altro talent: nessuno lo riconosce

Oggi su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici. Il programma unisce diverse generazioni nella passione per il canto. Famiglie, amici, colleghi si sono susseguiti sul palco. Tra i concorrenti che si sono esibiti ci sono stati anche Giuseppe Roccuzzo e sua madre Giovanna. Lui ha già partecipato ad un altro noto talent, tuttavia nessuno lo ha riconosciuto. Scopriamo di quale programma si tratta.

Giuseppe Roccuzzo si è presentato a The Voice Generations in compagnia di sua mamma. I due hanno deciso di cimentarsi con una canzone di uno dei giudici, una scelta abbastanza rischiosa. Tuttavia la loro esibizione ha convinto tutti, in particolar modo l’autrice del brano prescelto Arisa. Mamma e figlio hanno infatti cantato “Meraviglioso amore mio”, per poi eseguire insieme alla cantante “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Esattamente come ci si poteva aspettare i due hanno deciso di far parte della squadra di Arisa. Giuseppe Roccuzzo, tuttavia, non è un volto nuovo della televisione. Ha difatti partecipato ad un altro talent canoro. Nonostante questo, nessuno dei giudici lo ha riconosciuto. Diversamente è stato per gli spettatori che, immediatamente, lo hanno ricordato. Anche Rossella Erra ha prontamente associato il ragazzo ad un altro talent.

Di seguito il suo commento su X (ex Twitter):

Nel 2020 Roccuzzo ha preso parte all’edizione di quell’anno di X Factor. Il ragazzo non ha tuttavia raggiunto la fase finale del programma, venendo eliminato poco prima dei live. La sua eliminazione fece all’epoca molto discutere il web, secondo il quale era uno dei favoriti. Giuseppe Roccuzzo è nato con una malformazione alle corde vocali che gli ha conferito un timbro molto particolare. Nel talent di Sky faceva parte della squadra degli under uomini, capitanata da Emma Marrone. Fu proprio la cantante a decidere di non portarlo ai live durante l’ultima fase di selezione, quella dei last call. Anche in quell’occasione il ragazzo scelse di portare una cover di Arisa, cantando “La notte”. Questa volta sicuramente la scelta gli ha portato una maggiore fortuna!