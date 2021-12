The Voice, Eva canta Mia Martini: Bertè crolla e non si gira, interviene Gigi

Attimi intensi, malinconici e di commozione a The Voice Senior. Eva Pallotta, 60 anni, si è presentata alle blind audition con un brano leggendario, ‘Gli uomini non cambiano’, della compianta Mia Martini, ‘Mimì’, sorella di Loredana Bertè. Antonella Clerici ha sottolineato il coraggio della donna nel portare una simile canzone sapendo che tra i coach ci sarebbe stata proprio la Bertè. Alla fine, per Eva, il risultato è stato magro: nessuno dei giudici si è voltato, nonostante la performance sia stata lodevole e professionale. Le ragioni che hanno spinto i coach a non premere il bottone non hanno però riguardato l’esibizione, bensì l’atteggiamento di Loredana. A spiegare il tutto ci ha pensato l’ex di Anna Tatangelo.

Mentre Eva stava cantando, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti hanno gettato lo sguardo più volte in direzione di Loredana, che ha ascoltato ‘Gli uomini non cambiano’ con gli occhi chiusi, con forte attenzione e profondo dolore interiore. La rocker, però, non se l’è sentita di premere il bottone e girarsi. Il resto della giuria ha fatto lo stesso, in segno di rispetto per la collega.

“Qui era giusto dare priorità a Loredana. Questo è un brano intenso, che appartiene alla sua vita, che ha segnato la sua vita e che rimarrà nella sua vita”. Così D’Alessio rivolgendosi ad Eva e spiegando il motivo del mancato sì di tutti coach. Altrimenti detto, nessuno si è azzardato a voltarsi senza avere il benestare della Bertè che, palesemente colpita e segnata dalla canzone udita, ha solamente detto: “Sono molto in difficoltà sentendo questo brano. Comunque grazie per l’omaggio”.

Quindi ha ripreso la parola Gigi: “Un motivo di rispetto nostro, se si fosse girata Loredana, potevamo girarci tutti”. Clementino ha detto alla donna che ha fatto un “figurone”, lodandola in modo sincero per la performance che l’ha vista protagonista. Orietta Berti ha voluto invece sapere qualcosa di più sulla vita di Eva, scoprendo che ha tre figli, diversi nipoti e che oggi è una casalinga, ma che ha cantato per anni prima di dedicarsi in tutto e per tutto al focolare domestico.

Da segnalare il momento molto intenso vissuto da Loredana, apparsa provata in studio. Poco prima aveva avuto uno scontro simpatico con il collega Gigi D’Alessio che aveva provato a scippargli il concorrente Luciano Genovesi, finito poi nel team di Clementino.