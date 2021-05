The Vampire Diaries, reboot con Nina Dobrev? Cosa sta succedendo

Ci sarà un reboot di The Vampire Diaries con Nina Dobrev? Il rumor sta facendo il giro del web in queste ultime ore, ma non tutti i fan dimostrano di esserne felici. La storica serie tv The CW potrebbe tornare sul piccolo schermo, dopo l’ottava stagione che si è conclusa nel 2017. Nina Dobrev ha interpretato l’amatissima Elena Gilbert nelle prime sei stagioni, per poi tornare nel finale. Sono nati, nel corso degli anni, due spinoff. Stiamo parlando di The Originals, che ha visto come protagonista la famiglia Mikaelson, e Legacies con Hope, la figlia di Klaus. Ora la serie di successo che ha reso celebri la Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley potrebbe dar vita a un reboot. Questo rumor è nato a seguito di una foto condivisa da Rick Schwartz, produttore di film come The Departed e Gangs of New York.

Ieri, lunedì 3 maggio, sui social ha condiviso uno scatto insieme a Nina Dobrev. Ma ad attirare l’attenzione dei fan è stata la didascalia: “Congratulazioni per il reboot di The Vampire Diaries #tvd”. Si tratta di un annuncio o di un messaggio ironico? Sotto il post, l’attrice ha commentato: “Divertente”. Questo fa pensare che si tratti semplicemente di uno scherzo e che non ci sarà davvero un reboot di The Vampire Diaries. Sono passati ben quattro anni dall’ultima puntata della storica serie di vampiri e ancora oggi i fan dimostrano di essere ancora affezionati ai protagonisti.

La notizia sul reboot, in ogni caso, sembra non aver colpito positivamente gli spettatori. Sui social, non credono che qualcuno possa mai sostituire i volti tanto amati di Elena, Damon e Stefan. “Che cos’è questa storia di un reboot di The Vampire Diaries? Non osate toccarmi LA SERIE PER ECCELLENZA”, si legge tra i tanti commenti su Twitter. Sembra proprio che non tutti fan abbiano preso bene questo rumors, in quanto convinti che la serie tv possa essere così rovinata.

Ma pare che gli spettatori non debbano temere l’arrivo di un reboot. Il commento di Nina Dobrev sotto la foto condivisa da Schwartz sembra parlare chiaro. Infatti, molti utenti sui social fanno notare che si potrebbe appunto trattare di uno scherzo. Non resta che attendere ora una conferma o una smentita da parte dei vertici della The CW.

Intanto, la Dobrev condivide ancora una grande amicizia con Paul Wisley, tanto che insieme hanno trascorso una divertente giornata sulla neve qualche mese fa!