The Vampire Diaries torna in tv: da giovedì 9 aprile 2020 su La 5

The Vampire Diaries torna in tv dalla prima stagione: giorno, orario e canale

Continuano le scorpacciate di telefilm in questa quarantena da Coronavirus. La 5, canale 30 del digitale terrestre, ha deciso di riproporre una delle serie tv più amate degli ultimi anni: The Vampire Diaries. Si riparte dalla prima stagione, quella che vede la protagonista Elena fare la conoscenza dei misteriosi e affascinanti fratelli Damon e Stefan Salvatore. La serie parte giovedì 9 aprile e va a sostituire Riverdale, in onda su La 5 con la terza stagione fino a mercoledì 8 aprile. La rete trasmetterà ogni giorno tre episodi di TVD: si inizia alle 13.05 per finire alle 15.40.

Trama di The Vampire Diaries e quante stagioni sono

La5 trasmetterà, a partire da giovedì 9 aprile, tutte le stagioni di The Vampire Diaries, che sono otto. L’ultima puntata è andata in onda in America nel 2017. Una storia avvincente e drammatica, che parla di vampiri, licantropi e streghe ed è ambientata nella cittadina immaginaria di Mystic Falls. La protagonista è Elena Gilbert, una studentessa che ha perso i genitori in un incidente automibilistico e vive con la zia Jenna e il fratello minore Jeremy. Un giorno arrivano in città i fratelli Salvatore e Elena comincia a frequentare uno dei due, Stefan. Quest’ultimo e Damon sono dei vampiri e vogliono proteggere Elena, identica a Katherine Pierce, la donna che li trasformò in vampiri, dal malvagio Klaus Mikaelson.

The Vampire Diaries è tratto dai libri di Lisa J. Smith

The Vampire Diaries, famosa in tutto il mondo, è tratta dagli omonimi romanzi di Lisa J. Smith, conosciuti in Italia col titolo Il diario del vampiro. I tre protagonisti principali sono interpretati da: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. La serie tv è stato per lungo periodo anche al centro del gossip visto che Nina e Ian si sono amati in segreto per diversi anni. Oggi lui è sposato con Nikki Reed, star di Twilight e amica di vecchia data della Dobrev,