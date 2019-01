Nina Dobrev torna a parlare di Ian Somerhalder e Nikki Reed

Le nuove dichiarazioni di Nina Dobrev su Ian Somerhalder e Nikki Reed

A due anni dalla fine di The Vampire Diaries Nina Dobrev è tornata a parlare della storia d’amore tra Ian Somerhalder e Nikki Reed, rispettivamente ex fidanzato e amica. Negli ultimi anni il triangolo amoroso ha scatenato i i fan della serie e i gossip sui tre attori si sono sprecati. I diretti interessati, però, hanno sempre fatto spallucce. E le ultime dichiarazioni di Nina lo confermano. “L’amicizia con Ian? Non penso che sia per niente strano. Penso che sia grandioso ‘Perché non tutti possono essere amici?’ Penso che abbiano un bel bambino e sono felici e lo sono anch’io e cosa c’è di male in questo? Non vedo alcun problema”, ha detto l’interprete bulgara al programma tv Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Nina Dobrev commenta il finale di The Vampire Diaries

Nella trasmissione televisiva, Nina Dobrev ha detto la sua pure sul finale di The Vampire Diaries. Com’è noto, la serie è terminata con la morte di Stefan Salvatore e l’happy ending per Damon e Elena, che diventano umani. “È stato un finale soddisfacente e fantastico. Per me è stato bello perché sono tornata a far parte della serie e ho reso omaggio ai personaggi“, ha assicurato la Dobrev, rientrata nello show proprio per il gran finale dopo l’addio del 2015. Di recente l’attrice ha rivisto Julie Plec, creatrice e produttrice di TDV. L’autrice era tra gli invitati al 30esimo compleanno di Nina. Al party, a tema Coachella, c’erano pure Candice Accola (Caroline), Michael Trevino (Tyler) e Kayla Ewell (Vicki).

La nuova vita di Nina Dobrev, Nikki e Ian Somerhalder

Archiviato The Vampire Diaries, Nina Dobrev è ora diventata protagonista di un nuovo telefilm: Fam. In più da qualche mese è single: ha chiuso la sua relazione con l’attore Glen Powell, durata a malapena un anno. Ian Somerhalder e Nikki Reed, sposati dal 2015, sono invece felici con la loro piccola Bodhi Soleil, che ha un anno e mezzo. Dopo un breve periodo di pausa legato alla paternità, Ian sta lavorando ad una serie Netflix dal titolo V-Wars. Nikki ha accantonato per il momento la carriera per dedicarsi al ruolo di mamma.