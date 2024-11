The Traitors, Alessia Marcuzzi alla guida: è scontro tra colossi

Stessa casa di produzione, format pressocché uguale, ma messa in onda su palinsesti opposti. Di che cosa stiamo parlando? Del reality realizzato da Prime Video intitolato The Traitors! Che questo nuovo reality sarebbe arrivato già lo si sapeva, ma la notizia su chi lo condurrà è arrivata pochissime ore fa direttamente da Dagospia, in particolare da Giuseppe Candela.

Ormai pare essere davvero ufficiale: a condurre il reality simil La Talpa, ma di Amazon, sarà un volto già nettamente esperto di televisione e conduzione di questa tipologia di format: Alessia Marcuzzi! Candela ha quindi reso noto il nome di chi condurrà The Traitors, ma ha anche lanciato qualche altra chicca curiosa in merito al programma. Sapevate, ad esempio, che le riprese sono già partite? E che il luogo in cui il tutto avverrà sarà il Trentino Alto Adige? Lo scenario appare già intrigante così, figuriamoci quando sarà disponibile per la visione.

Come funziona The Traitors: Alessia Marcuzzi come Diletta Leotta o è il contrario?

C’è di mezzo un Castello e i concorrenti saranno rinchiusi al suo interno. Tra di loro, i Faithfuls (quindi i “Fedeli”), saranno ovviamente nascosti i “Traditori”, coloro che di fatto danno il nome al reality targato Prime Video. La dinamica del game viene da sé: i Fedeli dovranno scovare i Traditori, mentre i Traditori sono chiamati a “uccidere” nell’arco di ogni puntata un fedele.

Ci saranno prove da superare e un montepremi destinato a salire (o a scendere, dipenderà dai partecipanti). Ci saranno anche sfide importanti e se i Traditori rimarranno in gioco fino alla fine si accaparreranno il premio, ma se i Fedeli, dal canto loro, riusciranno a sopravvivere agli “omicidi” dei Traditori, eliminandoli tutti, prenderanno il loro denaro. Un meccanismo ricco di suspense che sicuramente interesserà e terrà sulle spine il pubblico, forse più de La Talpa, che al momento non sta riscontrando troppo entusiasmo.

Il confronto tra i due programmi è ovviamente già nato, come quello tra le due conduttrici. Da una parte la queen dei reality, dall’altra la giornalista sportiva più amata. Alessia Marcuzzi nel ruolo dell'”esperta”, mentre Diletta Leotta nel ruolo della “new entry”, o “principiante”, come molte persone l’hanno definita in questa sua primissima avventura con La Talpa.

Stesso format, stessa casa di produzione, stessi meccanismi: perché?

A fare specie, in tutto questo minestrone televisivo, è la casa di produzione: The Traitors e La Talpa infatti sono entrambi prodotti da Fremantle, solo che il primo sarà pubblicato dal colosso Amazon – sezione Prime Video, mentre il secondo, targato Mediaset, va in onda su Canale 5.

Cambia la conduzione, ma il format è identico. The Traitors, però, si ispira al reality nato nel Regno Unito (in onda su BBC, mentre per gli States è Peacok il canale di trasmissione), eppure le somiglianze con il programma italiano sono evidenti. Che sia un modo per provare che La Talpa di Mediaset non funzioni più? Nessuno può dirlo, ma intanto sui membri del cast tutto è ancora un mistero. Qualche voce in qua e in là, ma di definitivo ancora nulla: non ci resta che attendere.