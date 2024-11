Tale e Quale: Panariello stronca Alessia Marcuzzi con 5 parole

Tale e Quale Show 2024 sta volgendo al termine. Nel penultimo appuntamento, dopo l’esibizione di Feisal Bonciani che ha vestito i panni del leggendario Michael Jackson, Giorgio Panariello ha stroncato con una battuta la collega di giuria Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana aveva lanciato il guanto di sfida la Feisal, sollecitandolo a imitare il re del pop. Sfida accettata. Così Feisal, nella puntata in onda l’1 novembre, è sbarcato sul palco del popolare talent show di Rai Uno cantando e ballando il mitico brano “Billie Jean”. Una performance niente male, nel limite del possibile: se la si compara a quelle di Jackson, ovviamente il paragone non può reggere; se invece la si valuta con meno pretese c’è da applaudire. Al netto di ciò, la Marcuzzi ha preso una spassosa ‘bastonata’ da Panariello.

“Ho lanciato questo guanto di sfida complicatissimo, volevo vedere se Michael Jackson era dentro di te, ce l’hai. Ma credo che tu abbia più Prince nelle tue corde”, ha sostenuto la Marcuzzi dopo l’esibizione di Feisal. E ancora: “Poi è difficilissimo e impossibile ballare e cantare come Michael. Lui era contenuto nella sua vocalità, tu invece hai molta potenza, ma anche tu l’hai contenuta. Nel ballo invece lui è stato unico. Scusami se ti ho lanciato il guanto di sfida”. Panariello ha stroncato bonariamente la collega con 5 parole: “Alessia, qualche altra idea brillante?”. Risate in studio. “Basta, giuro che sto buona”, la reazione sorridente della conduttrice capitolina.

Anche qualche utente, via social, ha criticato la ‘Pinella’, sostenendo che lanciare un guanto di sfida per poi dire che tanto è impossibile imitare il personaggio chiamato in causa è un controsenso. Ciò detto Bonciani rimane uno dei principali candidati per la vittoria finale del talent condotto da Carlo Conti. Favoritissime anche Kelly Joyce e Giulia Penna. La classifica generale è però molto corta e non sono da escludere ribaltoni e colpi di scena. Per la finalissima, in giuria sbarcherà Paolo Bonolis, che andrà ad aggiungersi a Panariello, Alessia Marcuzzi e il vulcanico Cristiano Malgioglio.