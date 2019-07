The Resident, la serie con Matt Czuchry: 5 cose da sapere

The Resident è la nuova serie estiva di Rai 1, scopri 5 cose che forse non sai sulla storia e sul cast

Il medical drama statunitense, The Resident, è approdato su Rai 1 il 25 giugno 2019. La serie però non è una novità assoluta per l’Italia, la storia di Conrad, Nicolette e Devon infatti è già stata trasmessa dal canale Fox Life nel 2018. La trama si incentra sul trio composto dall’internista, il dottor Hawkins, l’infermiera Nicolette Nevin e lo specializzando Devon Pravesh. Mentre il giovane resident è nuovo al Chastain Park di Atlanta, Nic e Conrad invece ci lavorano da tempo e si conoscono molto bene. I due giovani, infatti, sono legati da un sentimento particolare, dopo la fine della loro intesa storia, scoppierà di nuovo la passione? Intanto, ecco 5 cose che forse non sapevi della serie tv.

The Resident: 5 cose da sapere sulla serie medical di Rai 1

Rai 1 tenta di nuovo il grande successo con The Resident, come successe gli scorsi anni con The Good Doctor. La serie Fox però potrebbe riservarvi dei dettagli che forse non sapete o di cui non vi siete mai resi conto. Eccone 5:

Matt Czuchry e Emily VanCamp, i protagonisti della serie, hanno fatto molta difficoltà ad interpretare i loro ruoli. I due attori infatti, all’inizio, sono rimasti molto disinteressanti dalla trama , mentre la VanCamp aveva intuito la difficoltà di relazionarsi con un ruolo così diverso da quelli prima interpretati, Czuchry invece era rimasto ipnotizzato dalla trama e soprattutto dall’episodio pilota;

Il dottor Conrad Hawkins è una medico anticonvenzionale . Usa dei metodi inusuali per curare i suoi pazienti e tiene a loro più di qualunque altro;

The Resident non vuole essere l'ennesima serie tv di generale medical. Se avete visto almeno i primi episodi, vi sarete accorti che alla base della trama non ci solo solo ed esclusivamente amori tra colleghi e procedure chirurgiche difficili. The Resident racconta senza mezzi termini la malasanità negli ospedali americani, la difficoltà di molti malati che non hanno l'assicurazione e dunque non posso curarsi, e le intenzioni tutt'altro che deontologiche di alcuni dottori.

The Resident: alcune curiosità sul cast e sugli attori ricorrenti

Un attore protagonista di New Amsterdam ha un ruolo ricorrente in The Resident. Jocko Sims infatti interpreta il dottor Ben Wilmot, che ha un rapporto strano con Conrad, è infatti il suo responsabile;

Nei ruoli ricorrenti della serie appare anche Moran Atias, modella israeliana conosciuta anche nel nostro paese.

Mentre attendiamo la messa in onda della seconda puntata, ecco tutte le informazioni dove rivedere la prima stagione.