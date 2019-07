The Resident anticipazioni terza puntata: un lutto colpisce Nic e Conrad

The Resident terza puntata: tutte le anticipazioni su martedì 9 luglio

Torna un nuovo appuntamento con The Resident, il medical drama ambientato nel Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta. Nei primi 6 episodi, abbiamo iniziato a conoscere i protagonisti della storia che avranno il loro ben da fare con quelli che possiamo chiamare antagonisti: il primario di chirurgia Randolph Bell e l’oncologa Lane Hunter. Nic, Conrad e Devon negli episodi che saranno trasmessi nella terza puntata di mercoledì 9 luglio, dovranno affrontare le conseguenze di un grave lutto che porterà tanto dolore ma anche tanta rabbia nelle loro vite. Ma andiamo con ordine, i tre episodi che saranno in onda la prossima settimana si intitolano: “Pazienti importanti“, “Affari di famiglia” e “Il primo amore non si scorda mai“, entreremo maggiormente nelle vite private dei protagonisti, scoprendo di più delle loro famiglie, dei loro passati amori e dei sentimenti che ancora li legano.

The Resident: Devon chiede aiuto alla fidanzata giornalista Priya

Il settimo episodio della prima stagione di The Resident, dal titolo “Pazienti importanti“, ci porterà a scoprire un’ala inedita dell’ospedale, quella dedicata ai vip. Il caso del giocatore di baseball Bobby ci farà conoscere anche il Dottor Camomilla. Ma non solo, continueranno le perplessità di Nic e Devon nei confronti della dottoressa Hunter. L’oncologa, infatti, è tenuta sotto controllo da Nicolette per alcune anomalie nella cura dei suoi pazienti, tra i quali spicca il nome della giovane Lily Kendall. La ragazza è malata di leucemia e confida nella Hunter per guarire. Se nella scorsa puntata, i dubbi di Nic avevano iniziato a tormentare anche Devon, ora lo specializzando chiede aiuto alla sua fidanzata, una giornalista, per scoprire di più e connettere così i pazienti della Lane con alcuni casi di cancro dovuti ad alcuni rifiuti, su cui sta lavorando Priya. La futura moglie di Devon, acconsentirà ad aiutare il trio (Nic, Conrad e Devon) a scoprire qualcosa in più di questo caso, del quale i tre sono sicuri c’entri anche la Lane, accusata di somministrare ai malati maggiori quantità di chemioterapia e medicinali per intascare un maggior compenso.

Terza puntata The Resident: Mina si innamora di un paziente?

Nel secondo episodio della terza puntata (“Affari di famiglia”), il dottor Pravesh sarà alla prese con l’organizzazione del matrimonio con la fidanzata Priya. I genitori dello specializzando arriveranno ad Atlanta ma i rapporti con il figlio non sono di certo positivi. Nel frattempo, al Chastain Park arriva una paziente speciale. Il caso della donna si rivelerà alquanto difficile, Nic e Conrad lavoreranno di squadra per capire in un’ora la diagnosi giusta che salvarle la vita. Intanto, il cuore di Mina potrebbe aprirsi ad un amore? La giovane pensa solo alla carriera e di certo non ha pochi problemi con il dottor Bell, soprattutto dopo gli errori commessi durante le tre operazioni dell’episodio cinque. A far breccia nel suo cuore sarà Maika, il giovane operato al cuore che abbiamo conosciuto nella prima puntata?

Anticipazioni The Resident: la fidanzata di Conrad arriva all’ospedale, nuove rivelazioni per Nic

Continua anche il rapporto tra Nic e Conrad, l’arrivo della ex fidanzata del dottore potrebbe mettere a dura prova i loro sentimenti. Attraverso la donna, conosceremo meglio il passato di Conrad che ha nascosto a Nic un matrimonio non celebrato. Ma non mancano nuove rivelazioni per l’infermiera, scoppierà di nuovo l’amore con Conrad? In chiusura di puntata, infine, avremo una brutta sorpresa: un grave lutto colpirà i protagonisti e l’intero ospedale. Chi è il colpevole? Gli indizi potrebbero ricadere sulla dottoressa Hunter.