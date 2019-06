The Resident anticipazioni puntata 2 luglio: un grave errore per Conrad

The Resident: le anticipazioni della seconda puntata di martedì 2 luglio

Martedì 2 luglio su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di The Resident, la serie tv arrivata sulla rete ammiraglia Rai che racconterà le peripezie dei medici del Chestain Park di Atlanta. Una trama avvincente quella di The Resident che ha come protagonisti il trio composto da Devon (lo specializzando o resident), il dottor Conrad Hawkins e l’infermiera Nicolette. La trama si infittirà già ai primi episodi quando Conrad commetterà un grave errore. I tre episodi che andranno in onda durante la serata del 2 luglio si intitoleranno: “Crisi di identità“, “Errore Fatale” e “Costi quel che costi“, che rispettivamente saranno il quarto, il quinto e il sesto episodio della prima stagione. Abbiamo conosciuto i protagonisti della serie, da una parte c’è Devon un giovane laureato in medicina con lode che divide la vita con la fidanzata, poi ci sono Conrad e Nicolette legati ancora da un forte sentimento (che non sappiamo ancora che piega prenderà), e poi c’è il dottor Randolph Bell, il primario di chirurgia, che in apertura è stato al centro di una scena davvero forte. Il tremore alle mani è la causa della morte di alcuni suoi pazienti, da qui il soprannome: “Dottor morte“.

The Resident: cosa succederà nella seconda puntata? Le anticipazioni

Nel terzo episodio, dal titolo “Crisi di identità“, il dottor Hawkins comunicherà alla famiglia sbagliata la morte del loro figlio, sotto questo errore madornale però c’è quello di un’infermiera del Pronto Soccorso. Accortosi della notizia errata, Conrad cercherà di risolvere la situazione. Intanto, lo specializzando Devon si troverà a legare con un vecchio paziente. Anche per Nicolette la vita non è facile al Chestain Park. Ha delle difficoltà nel reperire le cartelle cliniche dei pazienti della dottoressa Lane Hunter, cartelle che già erano sparite nel corso degli episodi precedenti.

The Resident: prime incomprensioni tra Conrad e Nicolette

Dopo le prime difficoltà di Conrad e Nicolette sul posto di lavoro, nel quinto episodio, l’intero personale del Chestain Park dovrà affrontare tre operazioni contemporaneamente. E questa situazione porterà al limite tutti i medici. Nasceranno anche le prime incomprensioni tra Conrad e Nicolette. L’infermiera, infatti, per alleggerire il peso sul personale decide di richiedere Jude per una delle operazioni, scatenando la gelosia di Conrad. I problemi per Nic non finiscono: lei e la dottoressa Lane sono in guerra. Una grande donazione, infine, arriva al programma oncologico della dottoressa Lane.

Seconda puntata di The Resident: Conrad alla direzione di un nuovo ospedale?

Conrad lascerà il Chestain Park per un nuovo ospedale? Nell’episodio dal titolo “Costi quel che costi“, il dottor Hawkins riceverà la visita del padre. L’uomo gli annuncia la sua intenzione di volere aprire un nuovo ospedale, a capo del quale vuole mettere proprio Conrad. Nicolette e Devon iniziano a sospettare della dottoressa Hunter, pensano infatti che stia commettendo una frode assicurativa.