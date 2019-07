The Resident anticipazioni ultima puntata: Nic sarà arrestata

The Resident anticipazioni quinta ed ultima puntata: cosa succederà negli episodi conclusivi della prima stagione

La prima stagione di The Resident è giunta alla conclusione. Martedì 23 luglio andranno in onda gli ultimi due episodi della serie tv con protagonisti Matt Czuchry nei panni del dottor Conrad Hawkins e di Emily VanCamp, ossia l’infermiera Nicolette Nevin. Insieme a loro c’è anche Manish Dayala nel ruolo dello specializzando Devon Pravesh. La puntata conclusiva della prima stagione avrà un vero colpo di scena, ma ora vediamo a che punto eravamo rimasti nelle puntate precedenti. La morte della giovane Lily aveva sconvolto Nic e Conrad, che faranno di tutto per mettere alle strette la Hunter; l’oncologa, però, non vuole arrendersi e farà di tutto pur di mettere a tacere Nicolette e farla vivere nella paura. Una svolta vera e propria ci sarà nel finale di stagione, quando il trio composto da Devon, Conrad e Nic troverà il modo per far pagare a Lane tutti i suoi crimini. La dottoressa, all’interno della sua clinica, somministrava ingenti quantità di chemioterapia e farmaci ai pazienti oncologici, provocando la loro morte e intascando maggior profitto. Facendo così una grande frode assicurativa. Molto vicina al dottor Bell, la Lane è sicura che l’appoggio di Randolph l’aiuterà molto nel suo piano, ma le cose per lei cambieranno repentinamente.

The Resident ultima puntata: Nic arrestata, Lane ordisce un piano nei suoi confronti

Nell’episodio numero 13, dal titolo “Corri dottore, corri“: l’infermiera Nicolette sta diventando un grave ostacolo al progetto di Lane, tanto che l’oncologa farà di tutto per fermarla. Non basta neanche l’intervento di un uomo che cerca di spaventare Nic a dissuadere la giovane a smascherare Hunter e vendicare la morte di Lily. Ovviamente l’oncologa non si ferma, e farà arrestare Nic. La Nevin, infatti, sarà colta di sorpresa all’interno della clinica di Lane messa sotto sopra. In trappola, Nic viene portata in carcere dove chiederà l’aiuto e l’intervento di Conrad. Il dottore, dopo il riavvicinamento repentino al’ex, non perderà tempo a tirarla fuori dalla prigione e per farlo dovrà mettere da parte l’orgoglio e chiedere aiuto ad una persona molto importante.

The Resident finale di stagione: colpo di scena inaspettato per la questione Lane Hunter

Ed eccoci arrivati all’ultimissimo episodio della prima stagione della serie tv. The Resident chiude con il quattordicesimo episodio (“Eclissi del cuore”). Mina si è innamorata di Micah? Il giovane, che da poco ha subito un trapianto di cuore, si sente male proprio in compagnia della dottoressa. Le sue condizioni si presentano da subito molto gravi, e un’altra operazione non viene neanche presa in considerazione, perché troppo pericolosa. Sarà il nuovo chirurgo del Chastain, il dottor Austin, a decidere di dare una nuova speranza di vita al giovane insegnante. Mina gli resta accanto, ma come andrà a finire tra i due? Intanto, continua anche la storyline della dottoressa Lane. La Hunter farà un passo falso, somministrando la chemioterapia ad una ragazza sana. Da lì, le cose per l’oncologa andranno sempre peggio. Sicura dell’appoggio di Bell, Lane non si aspetterà la piega che prenderà la sua vita. Randolph infatti dovrà prendere una decisione ardua, e un colpo di scena vi sorprenderà.