The Resident anticipazioni quarta puntata: Nic e Conrad si ritrovano

The Resident anticipazioni quarta puntata e cambiamenti nella programmazione

The Resident sta andando davvero molto bene ma un cambiamento inaspettato nella programmazione farà tardare la fine della prima stagione della serie in onda tutti i martedì su Rai 1. In seconda serata, infatti, va in onda Non disturbare di Paola Perego e per far sì che la trasmissione abbia maggior spazio, la Rai ha deciso di ridurre gli episodi per ogni puntata, da tre a solamente due. Anche questa sera, sono trasmessi due episodi dai titoli: “Pazienti importanti“, e “Affari di famiglia“. Ma è sulla quarta puntata che incentreremo questa articolo. Siamo arrivati ad un punto di svolta per la questione della dottoressa Lane Hunter? Sicuramente nelle prossime puntate, ci saranno importanti risvolti. Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, un grave lutto colpirà l’intero Chastain Park e portando tanto dolore nei cuori e nelle coscienze di Nic e Conrad. Ma scopriamo meglio cosa accadrà, rispettivamente, nel nono e nel decimo episodio della prima stagione.

The Resident puntata 16 luglio: una morte creerà delle conseguenze nello staff dell’ospedale

Nel nono episodio di The Resident, dal titolo “Il primo amore non si scorda mai“, un grave lutto colpirà l’intero ospedale e creerà, senza dubbi, gravi conseguenze per tutto lo staff del Chastain Park di Atlanta, dove lavorano in squadra Devon, Nic e Conrad. Quelli che saranno più colpiti saranno proprio il dottor Hawkins e Nicolette, ma le cose si trasformeranno man mano che la trama continuerà. L’episodio si tingerà anche di rosa, quando all’ospedale arriverà Catherine, l’ex fidanzata di Conrad. Alcune rivelazioni sul rapporto tra il dottore e la giovane, ricoverata per forte dolore all’addome, faranno ingelosire Nic. Si sta smuovendo qualcosa nei confronti di Conrad? Intanto continua l’inchiesta di Priya, la promessa sposa di Devon, nei confronti dell’oncologa Hunter, sulla quale gravano importanti accuse.

Anticipazioni The Resident: alcuni fantasmi animeranno il decimo episodio

Nic e Conrad dovranno subire le conseguenze del grave lutto che li investirà (non vi spoileriamo il personaggio che troverà la morte). Il dottor Bell, che dai primissimi episodi, cerca di nascondere il tremore alle mani che ha causato la morte di molti pazienti sotto i ferri, verrà scoperto ma un suo collega lo aiuterà. Il Dottor Morte sarà poi anche al centro di un’accesa discussione con Jude, l’amico di Conrad che deciderà di lasciare l’ospedale. Ma non prima di incoraggiare l’amico nel riprovarci con Nic. Tra i due, infatti, c’è ancora qualcosa e si nota molto bene. Il loro riavvicinamento avverrà a fine puntata, quando in casa di Conrad, lui e Nic si lasciano andare alla passione.