The Resident 2: prime anticipazioni e new entry nel cast

The Resident, la seconda stagione e le primissime anticipazioni

Matt Czuchry e Emily VanCamp tornano con la seconda stagione di The Resident. La serie ambientata al Chastain Park Memorial di Atlanta tornerà con altri 23 episodi, già andati in onda sul canale Fox Life di Sky. Nella prossima stagione Nic, Conrad e Devon dovranno affrontare nuovi problemi e nuove difficoltà. Nel finale di stagione, andato in onda su Rai 1 il 23 luglio in prima serata, abbiamo visto l’arresto della dottoressa Lane Hunter. Finalmente gli sforzi del trio composto dai due dottori e dall’infermiera Nicolette ha dato i suoi frutti. Lane pagherà per i crimini commessi sia all’interno della sua clinica che all’interno dell’ospedale. Neanche la tenera amicizia nata con il dottor Bell è riuscita a salvarla, e la morte di Lily sarà per questo vendicata. Nuove e dure battaglie, però, attenderanno Nic, Conrad e Devon; e se, nella prima stagione, hanno avuto a che fare con la Hunter, nella seconda, invece, punteranno a far chiudere la QuoVadis, una compagnia farmaceutica e di attrezzature mediche non in regola.

The Resident 2: il ruolo del padre di Conrad e una svolta nella vita di Devon

Tante novità attendono i nostri protagonisti nella seconda stagione di The Resident. Mentre si farà più centrale il ruolo giocato dal padre di Conrad, Marshall Winthrop, lo specializzando Devon Pravesh accoglierà un grande cambiamento nella sua vita. Abbiamo lasciato Devon molto innamorato di Priya, la giornalista che ha anche aiutato il fidanzato e Nic ad indagare sulla Hunter. Ma un nuovo arrivo in ospedale sconvolgerà la loro serenità. Il loro matrimonio salterà a causa di importanti problemi o ci sarà? La decisione di Devon vi spiazzerà. Inoltre, nell’ultimo episodio abbiamo visto l’arrivo a sorpresa del padre del dottor Hawkins nel consiglio dell’ospedale, lasciando di sasso Randolph, divenuto da poco Direttore sanitario della struttura. Continuerà, inoltre, anche la guerra interna per tenere il più lontano possibile Bell dalla sala operatoria, ancora minato da forti tremori alle mani.

The Resident: le storie d’amore dei protagonisti continueranno nella seconda stagione

Tante le coppie che si sono formate nella prima stagione di The Resident. Nic e Conrad si sono ritrovati ed hanno ripreso la loro relazione, ma anche tra Micah e Mina le cose sembrano andare per il verso giusto. Le barriere della dottoressa Okafor sono crollate dopo il brutto malore del giovane che a causa di uno sforzo non consentito dopo il trapianto di cuore, ha rischiato la vita. Mina gli è rimasta accanto e la loro storia ha decisamente preso il volo. Nella seconda stagione, entrambe le coppie vivranno delle difficoltà: mentre Nicolette e Conrad si allontaneranno di nuovo, Mina dovrà capire cosa vuole nella sua vita e dalla storia con Micah. Cosa deciderà di fare dopo un’importante proposta?

The Resident 2: new entry nel cast e gli attori confermati

New entry e attori confermati per la prossima stagione di The Resident. Emily Van Campo, Matt Czurchry, Manish Dayal, Shaunette Renée Wilson (Mina Okafor), Bruce Greenwood (Randolph Bell) saranno presenti anche nella seconda stagione, mentre Melina Kanakaredes (Lane Hunter) farà da guest star in alcuni episodi. Ci saranno anche delle new entry, in particolare l’attrice statunitense Jenna Dewan che vestirà i panni della rappresentante farmaceutica Julian Booth, sarà proprio lei la ragione dei dubbi sentimentali di Devon. Inoltre, un nuovo chirurgo ortopedico arriverò al Chastain, il suo nome è Kitti Voss, interpretata da Jane Leeves.