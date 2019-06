Attori The Resident: 5 curiosità su Matt Czuchry e Emily VanCamp

Attori The Resident: chi sono Matt Czuchry e Emily VanCamp

Il 25 giugno arriverà su Rai 1 The Resident, il medical drama ambientato all’ospedale Chestain Park di Atlanta. I protagonisti della serie (già andata in onda su Sky sul canale Fox Life nel 2018) racconteranno i problemi e la malasanità negli ospedali statunitensi, ma non mancano intrecci amorosi e battaglie interne alla stessa struttura, soprattutto tra i medici. Al centro della trama ci sono il dottor Conrad e l’infermiera Nicolette, i due hanno avuto una storia d’amore che non è decisamente finita, nel corso delle puntate sapremo se la passione scoppierà di nuovo o se i loro sentimenti sono un lontano ricordo. I due personaggi sono interpretati da Matt Czurchy (l’indimenticabile Logan di Una mamma per amica) ed Emily VanCamp (Revenge e Everwood). Pensate di sapere proprio tutto su Matt e Emily? Ecco tutte le curiosità che interessano i due attori, in attesa dell’esordio di The Resident su Rai 1.

The Resident: 5 curiosità su Matt Czuchry

Chi ha seguito Una mamma per amica, avrà già riconosciuto Logan nel dottor Conrad di The Resident. Ecco 5 curiosità su Matt Czuchry, il protagonista della nuova serie tv estiva di Rai 1 (qui la trama della prima stagione):

L’attore ha origini est-europee, nello specifico ucraine. Il cognome infatti non sembra proprio americano, il padre di Matt infatti era docente universitario in America; L’attore ha due fratelli più grandi, AJ e Mike, e una sorella più grande, Karen; Czuchry sognava per il suo futuro una strada completamente diverse. Infatti, aveva intenzione di frequentare la scuola di legge. Il test di ammissione andò così male che decise poi di intraprendere un’altra carriera: quella della recitazione in tv, come ben sappiamo; Tanti i telefilm che l’attore vanta nella sua carriera: oltre al già citato Una mamma per amica, ci sono anche Veronica Mars, Good Wife, Dark Shadows; Matt Churchy è fidanzato? Tanti i gossip che riguardano l’attore negli States. Secondo le ultime notizie che ci giungono dall’America, Matt è stato paparazzato insieme alla fidanzata mentre acquistava delle fedine. Si vociferava addirittura di una cerimonia segreta, nessuna fede però appare al suo dito.

Emily VanCamp: chi è l’infermiera Nicolette in The Resident?

Per chi segue con passione le serie tv americane, il nome di Emily VanCamp non è di certo nuovo. Emily VanCamp ha raggiunto un grande successo per il ruolo iconico da strong woman in Revenge. Ma conosciamola meglio con le 5 curiosità che la riguardano: