The Kolors si sciolgono dopo l’addio di Daniele? Ora parla Stash

L’addio di Daniele Mona, batterista, tastierista e percussionista dei The Kolors, sta facendo preoccupare parecchio i fan della band diventata famosa grazie ad Amici. Molti hanno ipotizzato un probabile scioglimento del gruppo: situazione che ha spinto Stash Fiordispino, cantante e leader del gruppo, ad intervenire in prima persona per chiarire la situazione.

Il frontman, visto ad Amici anche in qualità di professore e giudice, ha postato su Instagram un video in compagnia degli altri due membri rimanenti della formazione: il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi. Nel filmato, in cui appare la didascalia “#TheKolors Power Trio”, Stash ha affermato: “Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria”.

Stash Fiordispino ha svelato il destino della sua band:

“Ci teniamo a ringraziare tutti i fan che ci stanno scrivendo con la paura che la band si stia sciogliendo. Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Semplicemente Daniele, tastierista della band per chi non lo sapesse, inizia un percorso diverso, a cui facciamo un grande in bocca a lupo. E noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria”

Il progetto The Kolors andrà avanti e si continuerà in tre: chitarra/voce, basso e batteria con il bassista Dario Jacuzzi, che è da parecchio tempo, sia in studio che sul palco, con la band.

Perché Daniele Mona ha lasciato i The Kolors

Daniele dei The Kolors ha dato l’annuncio su Instagram. Prima ha ringraziato tutti i fan per il sostegno e l’amore ricevuto per l’ultimo tour in giro per l’Italia che si è concluso di recente. Ha poi spiegato che per lui sono stati gli ultimi concerti con la band, con la quale ha vissuto più di dieci anni fantastici e intensi.

Come sottolineato da Daniele, dal 2009 ad oggi ogni cosa – personale e lavorativa – è stata condivisa con Stash e Alex, che considera dei veri e propri fratelli. A quanto pare però è arrivata il momento per Mona di prendere un’altra strada anche se sempre nel mondo delle sette note.

Daniele Mona ha specificato che continuerà a fare musica ma non ha fornito alcun dettaglio a riguardo. Il giovane ha poi augurato il meglio ai suoi colleghi e amici, che ci sono sempre stati in tutti questi anni.

La storia dei The Kolors: Amici e non solo

I The Kolors sono nati nel 2009. Per diversi anni si sono esibiti nei locali di tutta Italia prima di approdare sul piccolo schermo. Nel 2015 Stash, Alex e Daniele hanno partecipato a Maria De Filippi, vincendo poi quell’edizione del talent show di Canale 5.

Da quella vittoria un successo dietro l’altro, la band ha conquistato il cuore di milioni di fan con le sue canzoni energiche ma allo stesso tempo profonde e coinvolgenti. Fino ad oggi i The Kolors hanno pubblicato quattro album e hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2018 con il pezzo Frida (mai, mai, mai).