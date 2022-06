The Kolors, incidente in auto prima del concerto: parla Stash, come stanno

Incidente d’auto per i The Kolors, ma per fortuna stanno tutti bene. La band sta percorrendo chilometri e chilometri in queste settimane, il loro tour li sta portando in tutta Italia e non solo. Stash, Daniele e Alex sono felicissimi di esibirsi e di avere tanti concerti questa estate, dopo essere stati fermi a causa della pandemia da Covid. I fan dei The Kolors sono altrettanto felici di tornare a cantare i loro brani e a godersi la loro musica, che dal vivo è ancor più spettacolare.

In alcune date non sono neanche soli, ma a introdurli è un ex allievo di Amici 21 scelto da Stash. Il concerto di stasera è in programma a Venafro, un comune di poco più di diecimila abitanti in provincia di Isernia, in Molise. Mentre si recavano in questa località, però, i The Kolors hanno avuto un incidente in auto. Stash non ha specificato le dinamiche del sinistro, ha solo accennato qualcosa sulle cause dello stesso.

Il cantante ed ex giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi ha reso noto l’incidente per avvisare chi intende recarsi al concerto stasera che saranno in ritardo. Non di molto, molto probabilmente, perché non ci sono state conseguenze per loro. I The Kolors stanno bene dopo l’incidente, Stash lo ha specificato in modo chiaro:

“Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”

Questo il messaggio che si legge tra le stories di Instagram di Stash. Ha anche scattato una foto in cui si intravedono dei furgoni su un carroattrezzi; non è chiaro, però, se siano quelli gli altri veicoli coinvolti. Si può vedere anche il vetro del finestrino della loro auto in frantumi. L’importante è che non ci siano stati feriti, o peggio ancora delle vittime. Il frontman della band si è limitato a raccontare che la responsabilità dell’incidente è da attribuire all’autista di un camion che ha avuto l’infelice idea di guidare in contromano. Una mossa decisamente pericolosa su strada, per sé e per gli altri. Il peggio sembra sia stato evitato, per fortuna. L’incidente in auto dei The Kolors non impedirà il concerto di stasera: il pubblico di Venafro può continuare a scaldare le ugole!