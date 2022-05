Amici, Stash promessa mantenuta a Crytical: i messaggi dopo il concerto

Stash ha mantenuto la promessa fatta a Crytical ad Amici 2022. Il giudice ha sempre dimostrato di apprezzare la scrittura del giovane ex allievo, ma in alcune occasioni non ha potuto fare a meno di dare il punto all’avversario. Lo ha fatto anche su un guanto di sfida rap tra Luigi e Crytical, premiando Luigi (che rapper non è). Francesco però è consapevole di dover studiare ancora tanto, ma la passione, il talento e la sua voglia di farcela è sempre stata sotto gli occhi di tutti. E Stash ha dimostrato in più occasioni di pensarla così, confermando il tutto offrendogli la possibilità di aprire alcuni concerti dei The Kolors.

Sarà felice e soddisfatta Anna Pettinelli, che ad Amici 2022 si mostra sempre più contrariata dalla giuria. D’altronde, come si dice sempre, Amici è solo un trampolino di lancio e la vera conferma non è tanto la vittoria del programma, che però fa vincere un montepremi, ma ciò che avverrà dopo. I ragazzi partecipano ad Amici sì per vincere, ma soprattutto per farsi conoscere con la loro arte, per farsi apprezzare e con la speranza di vivere di musica o di danza dopo il talent show.

Crytical ha cominciato a realizzare questo sogno, seppure in piccolo. Non era un suo concerto, ma il pubblico era lì anche per lui. Ed esibirsi davanti a un pubblico, su un palco, per un cantante è sempre una fortissima emozione. Crytical ha aperto il concerto dei The Kolors un paio di giorni fa, nella data di Palermo. Già prima del concerto Stash ha postato delle foto con Crytical annunciando la sua presenza nella tappa siciliana. “Le promesse si mantengono”, aveva scritto in quella occasione.

Negli ultimi due giorni sia Crytical sia Stash hanno parlato delle loro emozioni sui social. Anche per i The Kolors, d’altronde, è stata una forte emozione dopo gli anni fermi per il Covid. Queste le parole di Crytical dopo il concerto:

“Ieri sera ho avuto l’onore di aprire il concerto dei The Kolors a Monreale. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e sarò infinitamente grato a Stash per l’opportunità che mi sta dando. Vedervi così da vicino e sentire il vostro calore è stata un’emozione indescrivibile”

E ha concluso con una dichiarazione d’amore alla Sicilia. Stamattina il giudice del Serale ha condiviso questo post tra le sue stories di Instagram, e non solo. Stash ha scritto un bel messaggio su Crytical: “Vedere un ragazzo così felice di cantare davanti a tanta gente mi fa provare una gioia immensa!”.