The Hottest Xmas 2019, tutti i protagonisti: ci sono anche Luigi e Irene

Cast The Hottest Xmas 2019, tutti i protagonisti della nuova edizione del programma in viaggio

Il cast del The Hottest Xmas 2019 è in viaggio verso le montagne, dove trascorreranno dei giorni insieme e i fan potranno seguirli. Le registrazioni sono previste dal 12 al 16 dicembre, infatti stamattina gli influencer che partecipano all’edizione di Natale hanno riempito le loro storie di Instagram con i momenti del viaggio. Non ci sono solo ex protagonisti di Uomini e Donne, ma anche altri personaggi che fanno parte dell’agenzia The One Celebrity. Loro infatti sono gli ideatori di questo programma, che vede i protagonisti godersi qualche giorno di vacanza insieme, in inverno e in estate. In passato hanno partecipato anche Riccardo e Camilla, Clarissa e Federico e persino Andrea Damante nelle prime edizioni. Chi ci sarà in The Hottest Xmas 2019? Scopriamolo insieme!

The Hottest Xmas 2019, tutti i protagonisti: gli ex di Uomini e Donne, tra cui Luigi e Irene

Due pulmini sono diretti verso Canazei, dove si svolge il The Hottest Xmas 2019. Altri personaggi hanno raggiunto la località organizzandosi diversamente, come per esempio Giordano Mazzocchi. Con lui c’è anche suo fratello Agostino e dal mondo di Uomini e Donne ci sono tanti altri volti tra i protagonisti. Ecco i nomi: Nilufar Addati, Vittoria Deganello, Marta Pasqualato, Giulia Latini, Antonio Moriconi, Andrea Melchiorre e pure Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Questi ultimi due si ritroveranno dopo la rottura e visto che lui dovrebbe avere un nuovo flirt, sarà curioso seguirli in questa vacanza. Ma i protagonisti del The Hottest Xmas 2019 non finiscono qui.

The Hottest Xmas 2019 protagonisti, i nomi del viaggio a Canazei

Dal mondo del Grande Fratello ritroveremo Martina Nasoni e Valentina Vignali, che hanno anche condiviso l’esperienza nella 16esma edizione. Da Temptation Island Vip invece ci sarà Alessandra Sgolastra, ma pare senza il fidanzato Andrea Zenga. La Vignali invece condividerà il viaggio con il fidanzato Lorenzo, che però non è presente sulla locandina del programma. Si sarà aggiunto all’ultimo minuto oppure sarà un ospite del programma?