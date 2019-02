The Good Doctor rinnovato dall’ABC: la terza stagione si farà

The Good Doctor 3 si farà: l’annuncio dell’ABC

Buone notizie per tutti i fan di The Good Doctor. La storia del chirurgo autistico Shaun Murphy continuerà con una terza stagione. Ad annunciarlo l’ABC, canale americano che produce e trasmette la serie tv con protagonista Freddie Highmore. I nuovi episodi andranno in onda a settembre 2019 mentre in America continua a ritmo spedito la seconda stagione, che terminerà il prossimo 25 maggio. In Italia, dopo il successo delle prime puntate su Rai 1, The Good Doctor 2 è da poco iniziato su Rai 2. Ottenendo, com’era prevedibile, un grande successo: nonostante la concorrenza agguerrita di Che tempo che fa e Isola dei Famosi il telefilm ha appassionato quasi tre milioni di telespettatori. Negli Stati Uniti, invece, è il medical drama più seguito dopo Grey’s Anatomy, giunto ormai alla 15esima stagione.

Dove vedere la seconda stagione di The Good Doctor

The Good Doctor 2 è disponibile dal 3 febbraio su Rai 2. Ogni domenica sera vanno in onda due episodi della serie tv. Le repliche delle puntate sono poi disponibili in streaming su Rai Play e in onda ogni sabato pomeriggio, sempre su Rai 2, alle ore 14.

The Good Doctor: il cast del telefilm americano

Oltre a Freddie Highmore, nel cast di The Good Doctor ci sono pure: Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Hill Harper e Fiona Gubelmann.