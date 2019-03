The Good Doctor 2, ultima puntata in onda mercoledì: anticipazioni

The Good Doctor 2: gli ultimi episodi vanno in onda mercoledì 27 marzo 2019

The Good Doctor 2 volge al termine. E l’ultima puntata andrà in onda su Rai 2 eccezionalmente mercoledì 27 marzo 2019. Una scelta fatta per lasciare spazio la prossima domenica alla nuova stagione di NCIS e FBI, due telefilm molto attesi dal pubblico italiano. Tornando a Shaun Murphy, la serie tv con protagonista Freddie Highmore è già stata rinnovata in America per una terza stagione. Ma cosa accadrà negli ultimi due episodi finali? Shaun riuscirà a superare quei limiti che il dottor Han ha evidenziato a più posso? Scopri su Gossipetv le anticipazioni di The Good Doctor!

The Good Doctor 2×17: Shaun Murphy è disperato

Shaun è sempre più disperato: è stufo del reparto di patologia e vuole tornare in sala operatoria. Quindi sta male quando il team si occupa di una procedura pericolosa che comporta la rimozione di un tumore. Shaun si reca da Han per ottenere il suo vecchio lavoro e Melandez, che ha ormai imparato a fidarsi del suo specializzando, prende le difese del dottore autistico.

The Good Doctor 2×18: Shaun viene licenziato

Lo scontro tra Han e Melandez non va per il meglio per Shaun. Murphy viene infatti licenziato da Han. Una svolta che manda ancora di più Shaun nel panico e il ragazzo trova addirittura rifugio nell’alcol mettendosi nei guai. Ad aiutarlo ci pensa Carly, collega di patologia.