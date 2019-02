The Good Doctor 2, anticipazioni seconda puntata: Kalu torna, Glassman operato

The Good Doctor episodi 3 e 4: le anticipazioni

È ufficialmente partita su Rai 2 la seconda stagione di The Good Doctor, con protagonista Freddie Highmore. Come abbiamo visto nei primi episodi (ogni domenica sera andranno in onda due episodi della serie) al San Jose St. Bonaventure sono cambiate diverse cose. Glassman, che ha scoperto di avere un tumore al cervello, ha perso il ruolo di direttore dell’ospedale per via dell’errore di Shaun. Al suo posto è stato promosso il chirurgo Andrews, che comincia ad apportare i primi cambiamenti. Intanto cresce l’ostilità nei confronti di Kalu, tanto che il giovane specializzando è costretto a lasciare la California per cercare fortuna altrove. Ma questo non è un addio definitivo: l’attore Chuku Modu ha fatto sapere sui social network che si tratta solo di un arrivederci.

The Good Doctor 2×03: Glassman viene operato

Nel terzo episodio di The Good Doctor 2, Glassman viene operato e l’intervento riesce alla perfezione. Per la gioia di Shaun, che nel frattempo deve fare i conti con il ritorno di Lea. Un ritorno che destabilizza il ragazzo, che non sa bene come comportarsi nei confronti della sua ex vicina. Nel frattempo la dottoressa Lim si mette nei guai e finisce in cella. Inoltre in ospedale riappare la figlia di Glassman.

The Good Doctor 2×04: riappare la figlia di Glassman

Al capezzale di Glassman riappare Maddie, la figlia con la quale il medico ha da tempo un rapporto burrascoso. Qualcosa va storto e Aaron ha una brutta e inaspettata sorpresa. Shaun e Melandez devono vedersela con alcuni pazienti difficili, che porteranno a galla vecchi ricordi di infanzia e adolescenza.