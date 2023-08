The Ferragnez Sanremo, “tutto studiato”: Chiara sbrocca

Pioggia di critiche per Fedez e Chiara Ferragni dopo la diffusione del trailer della nuova puntata speciale di “The Ferragnez” dedicata alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, nel corso della quale la Ferragni è stata co-conduttrice di Amadeus nella prima e ultima puntata. Molta l’attesa e l’aspettativa che circonda quest’episodio, dato che il pubblico potrà finalmente scoprire cos’è accaduto veramente tra l’imprenditrice digitale e Fedez durante la finale della kermesse musicale. Dopo il bacio scattato tra il rapper e il cantante in gara Rosa Chemical, infatti, le cose tra la coppia sono improvvisamente precipitate. Il tutto è iniziato da un video dei due intenti a discutere sul palco dell’Ariston proprio dopo l’esibizione, innescando delle voci di crisi che andarono poi avanti per settimane.

Secondo alcune indiscrezioni, Chiara Ferragni non avrebbe gradito l’eccessive manie di protagonismo mostrate da Federico Lucia (questo il vero nome di Fedez) durante quello che sarebbe dovuto essere il suo Festival. Nonostante la partecipazione dell’influencer fosse stata annunciata mesi prima, Fedez aveva comunque deciso di essere più che presente in quei giorni, tra il trasferimento del suo podcast su Rai 2 e polemiche varie. Ebbene, tali rumors hanno poi trovato conferma dal trailer pubblicato proprio ieri, 28 agosto, nel quale l’influencer ha confessato di esserci rimasta molto male perché “gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.

Chiara Ferragni: la risposta alle accuse contro la serie “The Ferragnez”

Ad ogni modo, l’aver deciso di confezionare ad hoc una puntata speciale proprio sullo scandalo che li ha resi protagonisti delle cronache rosa per settimane ha fatto storcere il naso a tantissime persone. I due coniugi hanno già precisato nel trailer come tutto ciò che verrà trasmesso sia del tutto spontaneo, ma la verità è che una buona parte del pubblico fa fatica a credere a questa versione. Non appena il video è stato diffuso, diversi utenti hanno accusato la Ferragni e Fedez di aver organizzato tutto di proposito, dandosi anche una risposta al perché i due scomparvero per settimane dai social senza dare nessuna spiegazione. A questo punto, però, è voluta intervenire la stessa influencer, che non è riuscita a rimanere in silenzio davanti ai commenti degli haters.

“Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”, ha scritto Chiara sotto il commento di un utente su Instagram. L’imprenditrice digitale si è subito difesa dalle accuse dei social e ha continuato a ribadire la veridicità e spontaneità di quanto successo durante quella fatidica serata di Sanremo. Insomma, non resta che attendere per scoprire quali retroscena verranno finalmente svelati nell’episodio di The Ferragnez, disponibile dal 14 settembre su Prime Video.