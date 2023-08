The Ferragnez Sanremo Special: liti e pianti (recitazione da Forum)

Prime Video ha lanciato il trailer di “The Ferragnez: Sanremo Special”, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 14 settembre. Quei simpaticoni di Fedez e Chiara Ferragni hanno ben pensato di tramutare in business non soltanto la loro presenza all’ultimo Festival , ma pure ciò che è accaduto nel dietro le quinte e privatamente tra loro. Dal video di anticipazioni si capisce che, questa almeno la versione della coppia, durante la kermesse hanno litigato di brutto, in quanto il rapper, con la sua esibizione sulla nave e con il bacio dato a Rosa Chemical ha fatto germogliare una miriade di polemiche, rubando la scena alla moglie, che se l’è presa mica da ridere.

“Era tutto studiato? No”, assicura la Ferragni nel promo. E giù lacrime. Motivo? L’influecer aveva chiesto al marito di starsene buonino per una volta, lui aveva promesso che lo avrebbe fatto e poi si sa come è finita. Già dal filmato di presentazione si comprende come tutto sia molto ‘emotivo’. Musiche, inquadrature, pianti etc etc… Insomma lo stile The Ferragnez. Naturalmente Chiara e l’amato si premurano di dire che tutto è stato spontaneo, tutto vero, tutto vissuto col cuore a mille.

Una versione che fa acqua da tutte le parti: ma se già sai che stai venendo ripreso per poi confezionare una puntata speciale per la tv, non rischi di perdere spontaneità? La risposta sarebbe sì, per i Ferragnez invece è no. Ovviamente poi, sempre osservando il promo, si capisce che la coppia racconta una serie di vicende private relative alla lite. Visto che già non ne divulga abbastanza quotidianamente, perché non fare anche una bella puntata con tanto di spiattellamento dei fattacci in onda su Prime? E infatti eccola, pronta per essere trasmessa.

Non appena il trailer è apparso sui social è stato ricoperto da una pioggia di critiche. “Ancora? Basta!”; “Il degrado”; “Disdico l’abbonamento”. Un commento forse racchiude bene l’impatto del promo: “Livello di recitazione: Forum”; etc etc. Qualcuno ha anche invitato chi ha protestato a cambiare aria, sottolineando che è un prodotto come tanti altri che potrà piacere o meno. Esatto. E, aggiungiamo noi, se Fedez e la Ferragni continuano a lavorare a determinati progetti è perché hanno un pubblico vasto. Evidentemente godono di un’attenzione morbosa.

Quel che è certo è che i due continuano a macinare introiti e collaborazioni mettendo in piazza il loro privato, studiando a tavolino i contenuti. Ah no, è tutto autentico e spontaneo: parola dei The Ferragnez!