The Ferragnez Sanremo: ecco cos’è successo dietro le quinte

A partire da giovedì 14 settembre, su Prime Video sarà disponibile l’episodio speciale di The Ferragnez relativo a Sanremo. Cosa è successo dietro le quinte del Festival dopo il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical? La puntata in questione, si propone di rispondere a questo interrogativo, fornendo i dettagli di qualcosa che, a grandi linee, era già noto.

The Ferragnez, speciale Sanremo: il dietro le quinte

Come riportato da Fanpage.it, l’episodio in questione racconta l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. L’influencer, infatti, era stata chiamata da Amadeus per affiancarlo nella conduzione della prima e dell’ultima serata della kermesse musicale. In una puntata dalla durata complessiva di 80 minuti, si arriva a fare chiarezza su quanto accaduto solo nella parte finale (gli ultimi dieci minuti).

È proprio nella fase finale dell’episodio che ci si sofferma sul chiacchierato bacio, accaduto nell’ultima serata del Festival. Com’è ormai noto, Rosa Chemical, durante la sua esibizione, si è avvicinato a Fedez e lo ha trascinato sul palco, baciandolo a canzone finita e dando luogo ad un’immagine che nelle settimane successive avrebbe generato numerose polemiche. C’è quindi stato il confronto tra Fedez e Chiara Ferragni dietro le quinte: “Meno male che non dovevi fare niente” sono state le parole dell’influencer. “Mi dispiace” ha risposto lui. Dopo un rapido scambio, La Ferragni è tornata nei camerini, dove ai suoi collaboratori ha detto:

“Che due co****ni, mi***ia, non lo possiamo portare da nessuna parte“.

All’interno dell’episodio di The Ferragnez, c’è stato anche un commento più articolato di Chiara su quanto accaduto:

“In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così. Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura“.

Sempre sull’episodio del bacio, Chiara ha aggiunto: “Averne parlato prima, averla un po’ programmata, mi ha fatto ancora più male. La mia emotività in quel momento era stata un po’ distrutta. Faceva male ed ero arrabbiata, triste, delusa“. “Gli avevo chiesto di essere spettatore e basta, non performer” ha spiegato. Anche Fedez ha detto la sua su quanto accaduto: “È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido“.

Ad ogni modo, alla fine la coppia ha avuto modo di chiarire: “Mi piace essere uno dei pilastri della famiglia, ma anch’io sono fragile” ha detto Chiara Ferragni. “Quello che mi preoccupa è il danno arrecato a te, ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera” sono state invece le parole di Fedez.

Fedez: “Sono dispiaciuto, sto lavorando su me stesso”

Proprio il rapper è tornato a parlare, nella mattinata di giovedì 14 settembre, di quanto mostrato nell’episodio speciale di The Ferragnez, attraverso le sue Instagram stories. Qui, Fedez ha spiegato come, in quel periodo, non fosse lucido, esprimendo anche il suo dispiacere per ciò che ha fatto e per non esser riuscito a supportare a dovere sua moglie. Ecco le sue parole:

“È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez, un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così, era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia“.

L’episodio speciale sul Festival di Sanremo 2023 di The Ferragnez è disponibile, come accennato sopra, in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire da giovedì 14 settembre. Il trailer della puntata era stato condiviso il 28 agosto scorso dai canali social di Prime Video, ricevendo numerose critiche.