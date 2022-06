The Ferragnez, in arrivo la 2 stagione? “Starebbero già girando”, le voci

Chiara Ferragni e Fedez sono impegnatissimi con i loro rispettivi progetti lavorativi. Il cantante 32enne sta promuovendo la sua hit estiva “La Dolce Vita” e sta organizzando il concerto evento “Love Mi” durante cui avrà luogo la reunion attesissima con J-Ax. L’imprenditrice digitale 35enne, invece, è alle prese con la sponsorizzazione delle sue collezioni di abiti, di trucchi e di gioielli. A quanto pare i due coniugi saranno presto, di nuovo, impegnati con un progetto che li coinvolge entrambi: la seconda stagione della serie tv The Ferragnez.

The Ferragnez sta per tornare? La docu-serie firmata Amazon Prime Video incentrata sulla vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez, secondo quanto spifferato da Dagospia, avrà un seguito. Al momento non ci sono notizie ufficiali, anzi. Il portale curato da Roberto D’Agostino dice che si tratta di qualcosa totalmente, al momento, top secret. Chiunque faccia trapelare qualcosa a proposito, infatti, è soggetto a penale. Dagospia afferma che non solo i Ferragnez starebbero progettando la seconda stagione della loro serie. A quanto pare, come affermano alcune voci, può darsi che i due coniugi abbiano già iniziato a girarla.

Chiara Ferragni e Fedez, sorprese in vista: The Ferragnez 2 in ballo?

Bisogna pensare che è passato praticamente un anno tra il momento in cui la prima stagione è stata girata e il momento in cui è stata rilasciata sulla piattaforma. Gli eventi mostrati in The Ferragnez sono infatti risalenti al periodo intercorso tra dicembre 2020 e la primavera 2021. La serie è stata poi resa disponibile lo scorso dicembre 2021. È possibile quindi che, tra riprese, post-produzione e promozione, Chiara Ferragni e Fedez abbiano già deciso di darsi da fare per fornire ai loro fan del nuovo materiale su di loro abbastanza presto.

The Ferragnez ha mostrato i coniugi di casa Ferragni-Lucia in una veste insolita. Il fil rouge della serie è consistito, infatti, nelle sedute di terapia di coppia svolte dai due, che si sono messi a nudo cercando di normalizzare questa pratica. La serie ha poi mostrato l’avventura sanremese di Fedez, classificato secondo al Festival del 2021 insieme a Francesca Michielin, e la gravidanza di Chiara culminata con la nascita della piccola Vittoria.

Resta da vedere se e quando arriverà il comunicato ufficiale che confermerà l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez. Chiara Ferragni, d’altronde, qualche giorno fa ha anticipato ai suoi followers che giugno sarà un mese pieno di sorprese. Qualcuna di esse avrà a che fare con la docu-serie?