Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia: la confessione in tv

Arriverà il prossimo 9 dicembre su Amazon Prime Video The Ferragnez, la prima docu-serie incentrata sulle avventure della coppia di influencer più celebre d’Italia. Stiamo ovviamente parlando di Fedez e Chiara Ferragni, che stanno per rivelarci un altro lato della loro vita di coppia. Retroscena inediti, che (incredibile ma vero) andranno oltre le decine di contenuti che ogni giorno condividono sul loro seguitissimo profilo Instagram.

A quanto pare all’interno del documentario (fra le tante cose) si parlerà nello specifico anche di un argomento al quale nessuno dei due ha mai fatto riferimento. In The Ferragnez vedremo infatti Fedez e Chiara Ferragni impegnati in una terapia di coppia che il rapper ha in ogni caso tenuto a normalizzare.

Questo è perlomeno quello che Fedez ha raccontato questa sera a Fabio Fazio, in diretta a Che tempo che fa. La docu-serie servirà dunque proprio come metodo per togliere un certo stigma sull’argomento. La coppia, almeno secondo la rivelazione di Fedez, non è mai stata in crisi, ma la terapia di coppia è probabilmente servita soltanto per chiarire certi punti critici. L’unica vera (piccola) crisi che i due hanno avuto c’è stata questa estate, quando i paparazzi li hanno pizzicati a bordo del loro yatch nel bel mezzo di un’accesa discussione. Per il resto i due sembrano più uniti e innamorati che mai.

"La cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante."@Fedez a #CTCF su "The Ferragnez – La Serie" pic.twitter.com/DwG6vmQ86G — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2021

Nel corso della puntata di Che tempo che fa di stasera, Fedez ha avuto occasione anche di parlare un po’ del suo ultimo progetto discografico, Disumano, e del suo rapporto con il primogenito Leone. Il figlio di Fedez, da sempre star dell’Instagram del cantante, sembra avere una passione per la medicina e si è spesso mostrato molto divertito nell’utilizzo dei giocattoli del medico.

Il nuovo disco del rapper, Disumano, è uscito lo scorso 26 novembre. Il lancio del progetto è stato accompagnato da una vera e propria campagna elettorale, con il quale il rapper è stato in grado di “fregare” molte testate. Nel disco, tra l’altro, troviamo anche un brano dedicato alla secondogenita Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.