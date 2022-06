The Ferragnez 2 ci sarà, è ufficiale: quando esce la seconda stagione

Non che ci volesse un genio per intuirlo, ma ora è finalmente ufficiale: The Ferragnez, la serie di Amazon Prime con protagonisti assoluti Fedez e Chiara Ferragni avrà una seconda stagione.

Ad annunciarlo pochissime ore fa è stata la stessa piattaforma di streaming, che online ha reso disponibili le primissime immagini di The Ferragnez all’interno di un trailer colorato, dinamico e divertente dove vediamo oltre a “mamma e papà Ferragnez” anche il piccolo Leone Lucia e l’adorata cagnolina “Maty” (da cui tutto è iniziato grazie ad un verso di Vorrei ma non posto). L’unica a mancare all’appello nel trailer, stranamente, è la piccola Vittoria, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni nata a marzo del 2021.

Anche in questa seconda stagione, dunque, gli spettatori e gli abbonati di Prime avranno la possibilità di avere un punto di vista del dietro le quinte della coppia più chiacchierata d’Italia, scoprendo così le loro gioie ma anche e soprattutto i loro dolori quotidiani.

Cosa sarà incluso nella seconda stagione de I Ferragnez e quando sarà disponibile

Bisognerà aspettare ancora un po’ per assistere a The Ferragnez 2 su Prime Video. Per il momento, la piattaforma di streaming ha confermato solo che la serie sarà disponibile, genericamente, a partire dal 2023. Nulla è dato sapere, per il resto, sulla data precisa in cui la serie sarà caricata.

Per il resto, di carne sul fuoco per questa seconda stagione, poco ma sicuro, ce n’è molta. Viene d’altra parte piuttosto automatico pensare che uno degli argomenti di fondo sarà il tumore al pancreas che ha colpito Fedez pochi mesi fa. Da questo punto di vista, sono in molti a pensare che l’audio shock di Fedez dallo psicologo fosse in qualche modo legato proprio alle riprese della seconda stagione.

In questo periodo, inoltre, Fedez ha richiuso la ferita aperta con J-Ax, con il quale aveva deciso di chiudere definitivamente i rapporti dopo il live del 2018 a San Siro. Insieme ad Ax (e molti altri artisti) Fedez ha di recente organizzato il grande live Love Mi, un altro dei suoi momenti salienti di questo 2022. Su Twitter, a proposito, alcuni fan presenti all’evento avevano notato che prima del concerto erano apparse sul palco delle telecamere “sospette”, come a sottolineare che le riprese della seconda stagione erano effettivamente in corso.

Di tempo per completare la serie, in ogni caso, ce n’è ancora molto. Chissà cosa riusciranno a combinare quei due anche soltanto nel corso di quest’estate. C’è da scommettere che se ne vedranno delle belle.