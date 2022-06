Fedez, pubblicati gli audio strazianti con lo psicologo: “Ho paura di morire”

Fedez, lungo la mattinata di domenica 12 giugno, ha pubblicato degli audio privati e strazianti sul suo profilo Instagram, tra le Stories. Il rapper ha deciso di divulgare parte delle conversazioni avute con lo psicologo che lo segue. Trattasi di audio emotivamente molto forti, in cui lo si sente piangere disperatamente, in preda alla paura di morire. Il materiale fa riferimento al momento in cui scoprì di avere un cancro al pancreas. L’artista, prima di divulgare gli audio, ha scritto una breve premessa per contestualizzare i fatti. Si ricorda inoltre che il marito di Chiara Ferragni, dopo essere stato operato con successo, aveva promesso che avrebbe pian piano raccontato il calvario personale vissuto.

Fedez pubblica gli audio lancinanti di quando scoprì di avere un tumore

Così Fedez prima di rendere pubblici gli audio: “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

Dopo la premessa, il cantante ha pubblicato il primo audio nel quale lo si ode mentre versa lacrime lancinanti e disperate. “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me”, lo si sente dire con voce strozzata dal dolore e dalla paura. “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore“, la didascalia che Fedez ha scritto a commento dell’audio.

Dopodiché il rapper ha pubblicato uno scatto dei suoi figli, Vittoria e Leone: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita“. In seguito ha postato un secondo audio, in cui lo si sente dire, sempre tra le lacrime lancinanti, che la moglie Chiara Ferragni ha una tempra ferrea: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte”. Anche in questo caso Fedez ha posto una didascalia per commentare l’audio. “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”, ha scritto riferendosi alla sua dolce metà (qui gli audio pubblicati da Fedez).

Fedez e la scelta di postare gli audio privati: “Giudicate come meglio credete”

L’artista milanese ha concluso pubblicando una Stories in cui ha invitato i suoi followers a interpretare le sue dichiarazioni e la scelta di pubblicarle come meglio credono. “Voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto”, ha chiosato, anticipando eventuali critiche e polemiche.

Quindi la chiosa, con cui ha spiegato che chi si trova in una situazione simile a quella che ha affrontato lui è normale che abbia momenti di profondo sconforto e che provi determinate sensazioni. Infine ha cercato di infondere forza, dicendo che nessuno è solo e che ci sono persone in grado di aiutare e fare del bene.