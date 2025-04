The Couple, svelati gli opinionisti e l’annuncio fa rumore sul web

Ilary Blasi con The Couple torna protagonista della prima serata di Canale 5 e non è sola, ovviamente. Infatti, al suo fianco, com’è giusto che ci sia saranno in studio due opinionisti. Tra le indiscrezioni sul cast dei concorrenti e sulla modalità di gioco, con un montepremi milionario, in queste ore si parla dei due personaggi televisivi che affiancheranno Ilary in questa nuova avventura.

Nel corso della finale del Grande Fratello, Blasi ha raggiunto Alfonso Signorini per confermare la partenza del suo nuovo reality show, fissata per lunedì 8 aprile 2025. Prima di lasciare spazio a L’Isola dei Famosi 2025 di Veronica Gentili, Ilary avrà il compito di intrattenere il pubblico nel prime time del lunedì, pare insieme a Simona Izzo e Luca Tommassini. L’indiscrezione è stata svelata proprio in queste ore da Davide Maggio.

Protagonista resta sempre il pubblico, che decide le sorti dei concorrenti, che giocheranno in coppia. Ma soprattutto è importante avere una buona fetta di telespettatori per garantire soddisfacenti dati degli ascolti televisivi. Per ora c’è molta curiosità da parte del pubblico di Canale 5, che non vede l’ora di scoprire come sarà The Couple, visto che rappresenta una novità. Per quanto riguarda gli opinionisti, sembra che la presenza di Simona e Luca sia stata accolta bene dai telespettatori Mediaset.

In particolare, sui social network, l’attenzione è puntata sulla Izzo. Sono tanti coloro che sono già divertiti all’idea di trovare l’attrice in queste vesti. C’è da dire che la notizia, allo stesso tempo, sta dividendo. Ovviamente, c’è chi non è convinto di questa scelta di inserire questi due opinionisti, come accade solitamente in queste scelte televisive.

The Couple prima edizione concorrenti: cosa si sa

Ciò che è certo, per ora, è che la coppia che vincerà The Couple avrà tra le mani un montepremi di un milione di euro. Il cast resta ancora sconosciuto, in parte. Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato quali sarebbero le prime quattro coppie di questa prima edizione del reality. I nomi riportati sono: Brigitta con Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Thais Wiggers con Elena Barolo e Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco. Tra le varie indiscrezioni è possibile notare anche nomi come quelli di Alex Belli, Soleil Sorge, Samantha De Grenet, Paolo Ciavarro, Corinne Clery e Lory Del Santo con Marco Cuculo. Non resta che attendere per scoprire il cast ufficiale.