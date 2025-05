The Couple, Jasmine Carrisi perde le staffe: “Posso avere una opinione o è sbagliato?”

Jasmine Carrisi è quasi arrivata alla fine della sua avventura in The Couple, programma televisivo durato poche settimane ma che le sta facendo sentire sempre di più il profumo di un montepremi importante che equivale ad un milione di euro. Purtroppo, per via degli ascolti, la finale è stata anticipata e ora le nomination che i concorrenti stanno facendo, sono seriamente decisive. Proprio per questo motivo, la figlia di Al Bano e Loredana ha vissuto un momento di crisi con Pierangelo, il suo migliore amico. Con lui ha scelto di buttarsi in questa avventura, ma la convivenza comincia ad essere davvero complicata, soprattutto nel gioco.

Nella scorsa puntata, infatti, dopo aver vinto, Jasmine e Pierangelo sono stati chiamati a prendere una chiave da due coppie con cui vivono. La scelta di Jasmine non è ricaduta su Antonino e Andrea, con cui hanno avuto diversi diverbi in passato. Questo perché negli ultimi giorni sia lei che Pierangelo si sono avvicinati molto ai due, motivo per cui Jasmine ha preferito danneggiare altre coppie piuttosto che loro. Per questa ragione non ha sopportato il modo in cui il suo migliore amico l’ha fatta sentire giudicata. “Posso avere una opinione o è sbagliato? Posso cambiare idea?”.

Jasmine e Pierangelo ormai pensano di essere già arrivati#TheCouple — Vittoria (@vittoriadaa) May 4, 2025

Pierangelo e Jasmine ai ferri corti?

Jasmine Carrisi in queste settimane ha dimostrato di essere davvero molto buona e tranquilla, ma questa volta proprio non è riuscita ad incassare le parole di Pierangelo, in modo particolare quando l’amico le ha fatto presente che dallo studio Irma e Lucia li hanno un po’ presi in giro, insinuando che Antonino si sia avvicinato a loro per un secondo fine e che loro ci siano cascati con tutte le scarpe. “E a me cosa frega di cosa dicono dallo studio?” ha chiesto la ragazza.

Pierangelo ha fatto del suo meglio per farle capire di agire solo per il suo bene, perché non vuole che lei risulti incoerente agli occhi del pubblico. Jasmine ci ha tenuto a sottolineare di non sentirsi affatto in questo modo, proprio perché oramai Andrea e Antonino sono due persone con cui trascorre la maggior parte del suo tempo. “Ho preso una decisione di pancia” si è giustificata alla fine, chiarendosi con l’amico. In seguito Jasmine è stata davvero molto male, sentendosi in colpa per il modo in cui ha sbottato in un programma televisivo, dove avrebbe voluto tanto dare solo il buon esempio.