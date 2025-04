Spinalbese: “Non voglio innamorarmi”, ma c’è già feeling con Jasmine Carrisi

Antonino Spinalbese ha confermato di essere attualmente single, mentre spunta una segnalazione legata a Jasmine Carrisi. Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore, dopo aver affrontare una nuova prova, il parrucchiere si è rilassato in giardino con il suo compagno Andrea Tabanelli. A loro si è unita Laura Maddaloni, la quale ha dimostrato di avere una certa curiosità sull’attuale situazione sentimentale dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Parlando con la campionessa napoletana, Spinalbese ha ammesso di essere single, confermando dunque che la sua recente relazione con la tatuatrice Ainhoa Foti è già giunta al capolinea.

“No, adesso no, non lo sono. Sono stato fidanzato fino a novembre. Lato sentimentale non sono per niente sereno in realtà. Però sto bene da solo. Vado a momenti”

Rispondendo ancora alle domande della Maddaloni, Spinalbese ha aggiunto: “Sì, cerco cose forti. Io sono zero o cento in qualsiasi cosa. Qualsiasi”. Antonino ha anche ammesso di avere ormai il cuore occupato, riferendosi probabilmente alla figlia Luna Mary. Non solo, ha confessato: “Forse non ho più voglia di innamorarmi”. L’hair stylist ha dichiarato che probabilmente questo non è il momento per lui di innamorarsi e di averlo capito dopo aver avuto più relazioni. L’ultima sarebbe appunto quella con Ainhoa Foti, con la quale era uscito allo scoperto a maggio del 2024.

Nelle scorse settimane, Spinalbese era stato paparazzato in compagnia di Belen Rodriguez, con cui ha mantenuto un rapporto sereno per la felicità della loro figlia Luna Marì. Ma ecco che ora si vocifera che potrebbe nascere nella Casa un rapporto speciale con Jasmine Carrisi. A riportare la segnalazione in queste ore è Deianira Marzano, la quale ha fatto notare che tra i due concorrenti di The Couple ci sarebbe una certa attrazione.

Inoltre, Amedeo Venza ha aggiunto che Jasmine e Antonino si sarebbe sentiti ancora prima di entrare in quella Casa. Sarà davvero così? C’è già qualche telespettatore che, dopo la prima puntata, sta lanciando ipotesi legate a un eventuale avvicinamento tra questi due concorrenti. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Va comunque tenuto conto del fatto che il famoso parrucchiere ha appena dichiarato di non sentirsi pronto a viversi una nuova love story. Ma si sa, la vita può sorprendere e l’amore può arrivare quando uno meno se lo aspetta!