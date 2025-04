Spinalbese, Belen conferma il riavvicinamento: il gesto a sorpresa

Nei giorni scorsi Chi Magazine ha scodellato delle foto in cui si vedono Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez assieme e sorridenti, mentre trascorrono del tempo all’aperto con la figlia Luna Marì. Il settimanale ha parlato di un riavvicinamento tra i due, non chiaro se sentimentale o ‘semplicemente’ amichevole. Quel che è certo è che oggi la showgirl sudamericana e l’hairstylist spezzino hanno superato le ruggini venutesi a creare dopo la fine della loro relazione. A confermare il riavvicinamento dopo gli ‘spifferi’ di Chi è stata anche la stessa modella argentina che, a sorpresa, si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti dell’ex compagno.

Spinalbese, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un album fotografico. In una foto compare anche Luna Marì, in tutte le altre è lui stesso il protagonista. La Rodriguez ha piazzato un bel like al post. Naturalmente il suo gesto non è passato inosservato. Diversi infatti i fan che hanno sottolineato la mossa della conduttrice che, di fatto, con un semplice click ha confermato l’indiscrezione lanciata da Chi. Vale a dire che con l’ex i rapporti oggi sono più che distesi.

“È come se Belen e Spinalbese si fossero conosciuti una seconda volta. Più maturi, più strutturati. Per capire che alla fine, se si erano scelti, è perché avevano trovato nell’altro qualcosa di speciale in cui riconoscersi”, ha scritto Chi Magazine nell’ultimo numero in edicola. Non si è parlato di ritorno di fiamma, bensì generalmente di un legame ritrovato. Nel frattempo c’è chi già sogna un clamoroso ritorno in love.

Da capire anche la situazione sentimentale di entrambi. Belen da mesi è single, seppur il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che ci sarebbe un uomo noto al suo fianco. In particolare, lo scrittore ha raccontato che la showgirl e tale presunto nuovo fidanzato non vorrebbero uscire allo scoperto per il momento.

Spinalbese, lo scorso anno, si è invece fidanzato con la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez. Non si sa se la relazione sia ancora in piedi o meno. Da tempo entrambi non si mostrano assieme pubblicamente. Ultimo rumors riguardante lo spezzino è la voce che lo vorrebbe tra i concorrenti di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi.