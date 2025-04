The Couple, Giorgia messa alle strette dalle amiche: “Ti sei innamorata di Antonino?”

In questi giorni, The Couple sta decisamente spiccando il volo sotto la guida impeccabile della nostra amata Ilary Blasi. Infatti, a distanza di una sola settimana dall’inizio, le dinamiche sono partite senza troppi complimenti. Di liti ce ne sono state già un bel po’, di incomprensioni e antipatie, ma non è finita qua. Infatti, in queste ore, si vocifera che potrebbe esserci un avvicinamento anche di un altro tipo tra due concorrenti, ovvero Giorgia e Antonino. Le amiche della ragazza, infatti, l’hanno presa in giro vedendola andare in giro per la casa con il giubbotto di Spinalbese, insinuando che vestita così ci avrebbe pure dormito pur di sentirsi addosso il suo profumo tutto il tempo. La concorrente si è difesa prontamente: “Non c’è nessun profumo, forse non lo ha mai messo, per questo me lo ha prestato“.

Le accuse non sono finite qui perché, quando dopo un po’ di tempo le ragazze l’hanno vista ancora con il suo giubbotto addosso, hanno continuato: “Ti sei innamorata di Antonino?”. Al che lei ha smesso di sentirsi divertita per questo scherzo: “Basta, siete cattive, mi fate passare per quella che non sono” ricordando poi che fuori ha un ragazzo per cui prova qualcosa di molto forte.

Giorgia indossa la giacca di Antonino. Lui si avvicina e mette le mani nelle tasche di lei: ‘scusi eh.. le metto un attimo.. nono stia stia, faccio la perquisizione…’ 🤭❤️‍🔥 #TheCouple pic.twitter.com/fvyDOt9212 — Lory (@loryc952907) April 17, 2025

Antonino e Giorgia sempre più vicini

Se da una parte Giorgia si è difesa da queste accuse, dissociandosi completamente dalla possibilità di provare dei sentimenti per Spinalbese, d’altra parte molte persone sui social hanno notato del tenero tra di loro e hanno cominciato a fare il tifo per entrambi. Impossibile non accorgersi della complicità che li lega e del modo in cui si trovano bene in compagnia l’uno dell’altro.

Al momento, però, Antonino non sembra per niente intenzionato a cominciare una storia d’amore sotto le telecamere. Già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip aveva sottolineato questa cosa, finendo poi per andare contro i suoi principi per via di un flirt con Ginevra Lamborghini e poi, successivamente, con Oriana Marzoli. Stavolta Antonino ha intenzione di concentrarsi soltanto sull’obiettivo del milione di euro, ma in ogni caso non di certo detta l’ultima parola.