The Couple chiuso, le reazioni: da Spinalbese a Nazzaro, cos’hanno detto

The Couple è stato chiuso nella giornata di ieri, 9 maggio. Nessuna finale per l’esperimento riuscito male di Mediaset. Il reality show di Canale 5, con protagoniste le coppie e un montepremi da un milione di euro, è risultato un vero flop. Ed ecco che, con un comunicato, Mediaset ha annunciato la chiusura anticipata e improvvisa di questa prima e sicuramente ultima edizione. Ma come hanno reagito i concorrenti che si trovavano ancora nella Casa? La maggior parte di loro ha già condiviso i primi messaggi dopo la chiusura, tramite i loro profili social.

Mentre Ilary Blasi sembra dissociarsi dal flop imbarazzante del reality show, le coppie che erano rimaste in gara stanno condividendo vari commenti. Jasmine Carrisi, per il momento, mantiene il silenzio sulla questione. Antonino Spinalbese, invece, ha condiviso una serie di scatti che lo ritraggono mentre torna alla vita normale. “Cosa sarà”, ha scritto. Belen Rodriguez, nella giornata di ieri, con un video girato insieme alla figlia Luna Marì, aveva fatto sapere che l’ex compagno stava appunto tornando a casa. L’hair stylist, però, non ha ancora pubblicato nulla sui suoi profili social.

Pierangelo Greco ci ha tenuto a ringraziare chi l’ha sostenuto in questo percorso: “Che esperienza fantastica! Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore. Non ve lo spiegare! Grazie, grazie, grazie”. Dunque, per l’ormai ex concorrente di The Couple, nonostante il flop che ha addirittura portato Mediaset a chiudere ancora prima della finale, questo è stato un bellissimo percorso. Sembra che le coppie ancora in gara non fossero a conoscenza di questa chiusura improvvisa.

Infatti, prima ancora della condivisione del comunicato di Mediaset, i concorrenti si ritrovavano nella Casa a commentare le ultime dinamiche prima della finale. Intanto, Laura Maddaloni non scrive direttamente ai suoi fan, per ora, ma lo fa chi gestisce il suo profilo Instagram: “Buongiorno, Laura a breve pubblicherà qui qualcosa per voi. Solo nel suo canale broadcast”.

“Siamo tornati, siamo a casa. Grazie a tutti per il sostegno, per le parole d’affetto e le critiche. Noi ci siamo presi tutto, anche perché vi abbiamo comunque tenuto compagnia e questo ci fa piacere”, ha affermato Manila Nazzaro, affiancata da Stefano Oradei, nella loro casa. Al contrario, ecco che Benedicta Boccoli sembra essere l’unica a toccare il tasto dolente della chiusura e del montepremi dato in beneficienza:

“Ragazzi sono appena tornata a casa. Volevo dirvi che ci dispiace molto che sia finito The Couple. Infondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all’ospedale per il riparto di terapia intensiva dei bambini. Qui questo ha tutto un senso. Sono contenta che questo milione vada lì. Certo, con questo milione avrei risolto un sacco di problemi. Ma va bene così. Vi ringrazio, perché mi state dando un sacco di affetto. Vi voglio bene, grazie”

Benedicta, inoltre, con un altro video su Instagram ha ammesso di sentire già la mancanza di Pierangelo Greco. La sorella Brigitta Boccoli dopo The Couple preferisce, invece, per ora il silenzio. Intanto, Giorgia Villa ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono dentro la Casa insieme ai suoi ormai ex coinquilini, con alcune emoticon commosse. Infine, Andrea Tabanelli non ha condiviso ancora nulla dopo la chiusura drastica del reality show.