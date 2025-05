Ilary Blasi che vergogna! Dopo il flop si dissocia. Il caso si ripete

Dopo la notizia ufficiale della chiusura anticipata di The Couple in molti non hanno nascosto l’enorme delusione. I concorrenti, per esempio, hanno compreso la situazione ma si sono dichiarati molto amareggiati. C’è chi invece ha preferito non commentare e rispondere con gesti piuttosto eloquenti. Gli opinionisti, Luca Tommassini e Francesca Barra, sono tornati mesti alle loro attività precedenti. La Barra si sta dedicando al suo lavoro da conduttrice e Luca Tommassini è in viaggio in Sicilia con l’art director Andrea Amara. In molti però si chiedono cosa stia facendo Ilary Blasi, l’ormai ex padrona di casa.

Ilary come sempre mostra un’estrema impassibilità verso tutto ciò che le accade di spiacevole. Così nelle storie pubblicate oggi sfoggia un sorriso smagliante. Insieme al compagno Bastian Muller si trova in un albergo di lusso sulla costa del lago di Como. La reazione della Blasi è quindi sempre la stessa: una non reazione. Mi spiego meglio. Bisogna dare il giusto peso alle cose. E quindi non fare dei drammi inutili. Però bisogna anche prendersi delle responsabilità se un format non ha funzionato. I modi troppo spesso “faciloni” con cui Ilary Blasi affronta le sue esperienze lavorative, se inizialmente affascinavano, oggi stancano. Forse perché raccontano un aspetto dell’Italia di oggi che non è più tanto gradito.

Le responsabilità di Ilary Blasi e la sua totale indifferenza

Nella seconda serie Netflix realizzata da Ilary Blasi, che racconta la sua vita, emerge proprio questa sua caratteristica. Potremmo quasi spingerci oltre e parlare di superficialità. Non che Ilary sia una persona superficiale ma che tenda ad affrontare il lavoro in maniera troppo superficiale. Ed, in parte, anche questo è il motivo per cui The Couple è affondato velocemente. Questa mancanza di studio e preparazione, necessaria affinché un prodotto abbia successo, non può venir meno. Il fatto che l’ex moglie del pupone conduca senza impegnarsi è qualcosa che non piace più al pubblico. Non vogliamo dire che la colpa sia tutta di Ilary. Mancavano idee, personaggi, qualità e tutti gli ingredienti affinchè il prodotto potesse, appunto, risultare godibile.

Ma se a questo aggiungiamo una sensazione di scarso interesse anche da parte di chi il prodotto dovrebbe difenderlo, il mix è assolutamente micidiale. Oseremmo dire che Mediaset, in questo caso, si è praticamente autosabotata. La reazione dell’ex letterina, post chiusura del programma, non fa che confermare i nostri pensieri. Ha cancellato i post legati al programma, le foto e i tag. Si è discostata letteralmente dalla trasmissione. Invece di prendere parte alla sconfitta e mostrare serietà nel suo lavoro. D’altronde l’ha già fatto anche in passato. Dopo il flop del programma estivo Balalaika, condotto da lei e Nicola Savino nel 2018, non si è nemmeno presentata alla puntata finale. Ha preferito andarsene in vacanza con Francesco Totti in Grecia. Almeno questa volta è rimasta in Italia!