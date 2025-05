The Couple chiuso, “Ilary Blasi non ha salutato”: Benedicta Boccoli vuota il sacco

Ascolti disastrosi e chiusura anticipata: la novità The Couple proposta su Canale 5 è stato un fiasco. Chi mastica un po’ di televisione sapeva che era un azzardo, ma in pochi avevano pronosticato un flop simile. Fatto sta che Mediaset ha deciso di far calare il sipario sul reality show condotto da Ilary Blasi. L’intero montepremi, come comunicato dal ‘Biscione’, sarà devoluto in beneficenza. Ai concorrenti, saluti e baci. Una delle prime a parlare a caldo dopo la chiusura è stata Benedicta Boccoli, intervistata da Il Fatto Quotidiano.

Bededicta Boccoli rompe il silenzio sulla chiusura di The Couple

L’attrice milanese ha spiegato di essersi divertita come “una pazza”. Ha aggiunto di aver avuto il sentore che il programma non stesse andando bene quando i concorrenti sono stati messi al corrente che la diretta in prime time sarebbe stata spostata. Prima di ciò, nessuna riflessione: “Sei dentro una bolla, dentro una reale gabbia dorata e sei costretto a pensare, a fare i conti con i tuoi mostri, con tutta la tua vita”.

La showgirl ha riferito di aver capito all’interno della Casa di essere una persona “risolta”. Tra gli inquilini, a differenza del Grande Fratello, non si sono viste litigate patetiche, tranne che in una occasione, quando è stata mangiata la pastiera. “Manila (Nazzaro) s’è messa a ‘piagne’ (aveva cucinato una pastiera e per scherzo altri della casa l’hanno assaggiata di nascosto). Non ci potevo credere”, ha spiegato la Boccoli. Antonino Spinalbese in un frangente ha detto che si stava annoiando. “Noia? A volte mostruosa. A volte non sapevo come impiegare il tempo. E arrivava l’ansia”, ha aggiunto Benedicta.

Capitolo chiusura. Che cosa è accaduto dentro la Casa? Come è stato comunicato che il programma si sarebbe concluso anzitempo? “L’ultimo giorno ci hanno convocati in confessionale – ha raccontato Benedicta Boccoli – e poi accompagnati in redazione. Ci è preso un colpo. ‘Mi sa che è morto qualcuno’ ci siamo detti”. Nessuno si aspettava che il reality sarebbe terminato per gli ascolti disastrosi. Una volta in redazione è stata spiegata ai concorrenti la situazione. “Ed è stato turbante; nel frattempo guardavamo il Papa affacciarsi su San Pietro”, ha spiegato la showgirl.

La risposta su Antonino Spinalbese e il mancato saluto di Ilary Blasi

Benedicta ha inoltre svelato un curioso aneddoto riguardante Antonino Spinalbese, raccontando che “ha iniziato a sparare parolacce per verificare lo spegnimento delle telecamere”. A proposito, con l’ex di Belen Rodriguez c’era del tenero? “Davvero, no. Ridevamo. Bravi gli autori: montavano alla grande e nasceva la storia”. La Boccoli, a proposito del format, ha detto che le sarebbero piaciuti più giochi e più prove “forti”.

Per quel che riguarda Ilary Blasi, ha narrato di averci parlato il giorno prima dell’esordio della trasmissione. E quando Mediaset ha deciso di chiudere si è fatta sentire per salutare il cast? “No”, la replica secca di Benedicta.