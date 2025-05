The Couple chiude con finale anticipata: la reazione di Ilary Blasi

Brutte notizie per The Couple – Una Vittoria Per Due di Ilary Blasi: è arrivato il momento della finale. Ebbene sì, il reality show di Canale 5 chiude domenica 11 maggio 2025, come conferma in queste ore Davide Maggio. Da giorni si parlava di questa chiusura anticipata e le certezze sono arrivate solo dopo la puntata del 4 maggio, quando sono usciti i dati degli ascolti televisivi, che hanno dato l’ennesima batosta.

Esperimento non riuscito per Mediaset, che ha totalizzato un dato davvero triste con la quarta puntata del reality show. L’appuntamento è stato seguito da meno di 1 milione di telespettatori, che hanno fatto registrare solo il 7.7% di share. Un dato alquanto imbarazzante per la prima serata di Canale 5. Il flop è evidente e per questo Mediaset ha deciso di correre ai ripari e chiudere prima di arrivare a una situazione ancora peggiore.

In tutto questo, come sta reagendo Ilary Blasi? La conduttrice preferisce il silenzio. Infatti, molti telespettatori hanno notato che in questi giorni, soprattutto dopo il dato imbarazzante registrato con la quarta puntata, l’ex moglie di Francesco Totti non si sta facendo né vedere né sentire sui social network. Ilary è solitamente attiva su Instagram, dove spesso condivide momenti di vita quotidiana, con il suo Bastian e i suoi figli.

Ma ecco che in questi giorni sembra proprio che la Blasi abbia poco da raccontare ai suoi fan sui social network. C’è chi ora si chiede quale sarà il suo futuro televisivo in casa Mediaset. L’Isola dei Famosi, che inizierà mercoledì 7 maggio 2025, vede alla conduzione Veronica Gentili, che prende il posto di Vladimir Luxuria, che a sua volta aveva sostituito proprio Ilary.

Resta incerto il futuro della conduttrice su Canale 5, questo è poco ma sicuro. Non resta che attendere per avere informazioni al riguardo, che sicuramente arriveranno con la prossima stagione televisiva. Il motivo del flop di The Couple andrebbe ricercato nella scelta del cast, che non ha regalato particolari emozioni e soprattutto, ciò che si aspetta da un reality, le tensioni che tengono col fiato sospeso i telespettatori. Ilary Blasi ci ha provato a creare delle dinamiche, ma gli scontri delle puntate sono risultati “horror”.

Nel frattempo, si teme che anche L’Isola dei Famosi 2025 possa non regalare soddisfazioni ai piani alti di Mediaset. C’è chi, però, è pronto a scommettere che il discorso sarà ben diverso, per via del cast. Infatti, i concorrenti scelti per lo sbarco in Honduras pare abbiano convinto il pubblico, che commenta positivamente in questi giorni.