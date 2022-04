The Band di Carlo Conti: Rai promuove lo show a scatola chiusa, i dettagli

Si intitolerà The Band il nuovo talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno a partire da venerdì 22 aprile. Uno show musicale piuttosto classico di per sé, seppur con una formula piuttosto innovativa. A partecipare al programma e a contendersi la vittoria finale, infatti, non saranno artisti singoli ma, come suggerisce il titolo, delle band musicali.

In totale saranno 8 i gruppi che parteciperanno alla trasmissione in onda sulla rete ammiraglia in prima serata, collettivi artistici di cui conosceremo passo dopo passo le storie e il percorso artistico. Ad ogni puntata, i gruppi partecipanti a The Band, come nel più classico dei talent show, dovranno esibirsi sulle note di un brano scelto dalla produzione, accompagnati da alcuni celebri tutor che li aiuteranno a preparare i pezzi selezionati.

I tutor che vedremo al lavoro insieme ai gruppi di The Band saranno Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica. Al loro fianco vedremo inoltre una giuria, che esprimerà un giudizio dopo ogni esibizione, composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini.

A stilare la classifica finale sarà il voto congiunto della giuria e dei tutor: questi ultimi avranno la possibilità di votare solo le esibizioni delle altre 7 band in gara.

The Band di Carlo Conti si allunga: la Rai dà fiducia al conduttore

A quanto pare, ancor prima di vedere la trasmissione in onda e di verificare i risultati dello share, la rete è già molto ottimista riguardo a questo nuovo format. Un ottimismo che avrebbe portato Rai Uno ad allungare il programma di una puntata, “ad occhi chiusi”.

Questo perlomeno è quello che riporta questa mattina TVBlog. Grazie alla talpa Hit scopriamo infatti che il programma, che avrebbe dovuto concludersi dopo 4 puntate venerdì 13 maggio finirà in realtà il 20 maggio, per un totale di 5 appuntamenti.

A quanto pare, ad essere complice di questo allungamento dovrebbe essere lo spostamento del nuovo show di Mara Venier. Il programma, scritto insieme all’amico Ferzan Ozpetek, andrà in onda il prossimo autunno. La settimana successiva alla conclusione di The Band, tra l’altro, la “Zia Mara” condurrà lo speciale celebrativo dell’ultima edizione di Domenica In.