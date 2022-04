Domenica In, così Cecchetto ha commentato le dichiarazioni di Jovanotti

Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, è stato il protagonista assoluto della puntata di Domenica In del 10 aprile, dove ha chiacchierato per circa due ore con Mara Venier, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita e della sua carriera. Ad un certo punto ha speso delle parole per Claudio Cecchetto, suo talent scout (e di molti altri, come ad esempio Amadeus e Fiorello). Il “Jova”, in riferimento alla collaborazione con il produttore discografico, ha parlato di “incontro fondamentale” della sua vita, rimarcando che Cecchetto lo ha sempre lasciato libero di esprimersi senza imporre paletti. “Mi dava pochi consigli, mi lascia molto selvatico, così come ha fatto anche con Fiorello”, ha evidenziato il cantante. Inoltre ha fatto menzione alla nuova avventura in cui si è tuffato Claudio, che ha deciso di candidarsi a sindaco di Riccione.

“Non voglio fare campagna elettorale, ma è sempre stato bravo a gestire le cose”, ha sottolineato Jovanotti. A distanza di quasi 24 ore dalle esternazioni dell’artista, Cecchetto ha risposto, confermando quanto detto dal suo pupillo e ringraziandolo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social: “Non ho mai detto a nessuno che cosa dovesse fare. Ho pronunciato moltissimi “Sì”. Pochi “No”, nessuna imposizione. Ho sempre creduto nel gioco di squadra e oggi la mia squadra è Riccione. Grazie Lorenzo anche tu sei stato e sei uno degli incontri fondamentali della mia vita”.

Pronta la risposta social di Jovanotti, che ha augurato all’amico che possa riuscire a realizzare tutti i progetti che ha in serbo per la città che lo vede candidato a primo cittadino: “Metterti al servizio di una storia come quella di Riccione, amata e vissuta, è la tua impresa più bella, siete una bella coppia tu e Riccione Claudio!”.

Jovanotti osannato a Domenica In. E Mara Venier riconfermata per la prossima stagione

Il pubblico di Rai Uno ha particolarmente apprezzato l’intervista di Jovanotti, fiondandosi sui social per rilasciare commenti entusiasti. Come al solito è piaciuta l’allegria diffusa dal cantante, l’umiltà con la quale affronta la vita e le parole che ha riservato alla figlia Teresa che lo scorso anno ha raccontato sui social il suo percorso di guarigione dal linfoma di Hodgkin. Papà Lorenzo ha confidato a Mara Venier di aver compreso, nel vedere Teresa lottare con la malattia, quanto il suo frutto d’amore abbia tempra e sia forte.

Il racconto di Jovanotti è stato fatto con il sorriso e con estremo garbo, senza scomodare, fortunatamente, la cosiddetta “tv del dolore”, tanto in voga in certe trasmissioni del piccolo schermo. Durante l’intervista con il cantante, Mara Venier ha inoltre reso noto che sarà lei a timonare Domenica In anche il prossimo anno. Quindi nessun addio!