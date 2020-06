The 100 finale, Octavia muore? L’attrice si sbilancia sull’ultima puntata

Anticipazioni finale The 100, Marie Avgeropoulos parla di Octavia Blake: la sorella di Bellamy morirà?

In una recente intervista di Ecartelera.com l’attrice Marie Avgeropoulos, interprete di Octavia in The 100, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sul finale della serie che – come forse saprete – sta facendo temere il peggio ai fan. Di cosa parliamo esattamente? Visto che più volte ha rischiato la vita più volte e ce l’ha sempre fatta e considerando che è distrutta dai sensi di colpa, si pensa che alla fine in The 100 7 sarà proprio Octavia Blake a morire. Rumor non confermati da nessuno – sia chiaro -: si tratta semplicemente di timori e preoccupazioni di cui potete leggere benissimo sui gruppi italiani e non dedicati alla serie televisiva. L’intervista di Marie Avgeropoulos aggiunge senz’altro qualcosa di più sul finale e ci fa pensare che il personaggio di Octavia non ci saluterà senza lasciare il segno.

The 100 finale anticipazioni: il rapporto tra Octavia e Bellamy, e l’amicizia di Marie con Bob Morley

Nell’intervista di Ercatelera.com Marie Avgeropoulos parla prima della settima stagione in generale sottolineando che tratta un tema molto importante come quello dell’isolamento che tutti noi abbiamo conosciuto quest’anno a causa del Coronavirus. Tra le tante cose parla anche di Bob Morley che – come forse avrete saputo – non è presente nelle prime puntate di The 100 7 perché ha preferito staccare un po’. Morley è un attore importantissimo per la serie perché interpreta il personaggio di Bellamy, fratello di Octavia e anima gemella, qualunque rapporto questa definizione implichi, di Clarke Griffin; è del tutto ovvio dunque che la Avgeropoulos abbia parlato parecchio di lui: l’attrice ha detto che Bob c’è stato sempre per lei e che è una persona meravigliosa, oltre che un attore fantastico. In quanto al rapporto tra Bellamy e Octavia Marie ha parlato soprattutto del senso di colpa che divora la sorella per il modo in cui si è comportata nelle ultime stagioni, e sarà proprio questo che la spingerà ad andare avanti in The 100 7.

Ultima puntata The 100 7, Octavia muore? Gli indizi dell’attrice

Non potevano mancare le parole sul finale della serie televisiva che fanno pensare a un colpo di scena per Octavia: non per forza alla morte della ragazza ma comunque senz’altro a un cambiamento importante. “In quanto al finale della storia di Octavia – ha infatti dichiarato Marie Avgeropoulos – l’unica cosa che posso dire è che sono stata incredibilmente felice quando ho letto l’ultima pagina del copione e le sue ultime parole […] Si tratta di qualcosa che Octavia si merita e non sperimenta da un po’”. La Avgeropoulos ha anche dichiarato che è molto felice per la storia della sua eroina e non ha mai fatto cenno alla morte o a qualcosa di simile; il punto è che dietro a quelle parole potrebbe esserci di tutto: l’attrice faceva riferimento all’amore? Oppure alla pace? E se fa riferimento alla pace di che pace si tratta, visto che Octavia pare poterla trovare solo morendo? Tanti gli interrogativi sul finale. E ancora tante le risposte che mancano.