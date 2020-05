The 100 7 anticipazioni Bellamy, Clarke e Octavia: nuovo promo e trailer

Anticipazioni The 100 7, pubblicato il promo sull’ultima stagione

Oggi è stato pubblicato il primo promo di The 100 7 e ha ovviamente infiammato gli animi dei fan che anche se in soli venti secondi hanno potuto farsi un’idea su ciò che potrebbe accadere. Il promo potrebbe riferirsi soltanto a una puntata e non ai sedici episodi di cui sarà composto la prossima stagione della serie, quindi ad esempio è impossibile avere certezza assoluta di chi ci sarà in tutte le puntate e chi invece ci lascerà. Ci sono però elementi chiari: il video riguarda essenzialmente l’Anomalia e la lotta tra fazioni a Sanctum dopo il crollo del sistema instaurato dai Primi. Sono vari i momenti che ci hanno colpito e che non possiamo non esaminare assieme a voi.

The 100 7: le anticipazioni su Bellamy, Clarke e Octavia

In primo luogo si vede Bellamy Blake sofferente, e questo ha spinto molti fan a ipotizzare il peggio; a noi però pare che il fratello di Octavia stia piangendo proprio quando scopre della scomparsa della sorella, inghiottita alla fine della sesta stagione dall’Anomalia: niente di nuovo insomma. Qualcun altro ha ipotizzato che morirà Echo ma gli elementi ci sembrano troppo pochi per asserirlo con certezza. Sempre nel promo di The 100 7 vediamo Clarke Griffin combattere come al suo solito e Octavia Blake vivere attimi di tensione in una sequenza in cui intima a qualcuno di fare silenzio. Rivedremo anche Indra che mostrando il suo indimenticato spirito da guerriera fa la sua comparsa per alcuni secondi, e non mancherà ovviamente Russell Lightbourne, probabile villain di questa stagione in cui dovrebbe avere un ruolo di primo piano Sheidheda. Nel video si vedono anche delle persone bruciare e inutile dirvi che la mente è tornata subito a Mount Weather: che sia un effetto secondario della terribile Anomalia? Tutto è avvolto dal mistero.

News ultima stagione The 100, grande attesa per i fan

Ricordiamo che la prima puntata della settima stagione andrà in onda il 20 maggio e che l’uscita in Italia non ha ancora una data certa. Il trailer ci darà molti più indizi su ciò che vedremo e non osiamo neanche immaginare a che livelli arriverà l’hype, visto che già dopo questo filmato la curiosità è schizzata alle stelle.