The 100 stagione 7: uscita in Italia, numero puntate, cast e trama

Anticipazioni The 100 7, uscita in Italia e numero puntate dell’ultima stagione

La settima stagione di The 100 ha la sua data d’uscita: la serie televisiva tornerà con i nuovi episodi il 20 maggio ma non per tutti, visto che per l’uscita in Italia bisognerà aspettare; nel nostro Paese la stagione dovrebbe essere disponibile qualche mese dopo, forse in autunno, se si prende in considerazione la cronologia delle uscite precedenti. Numerose le puntate di questa settima stagione: si parla di ben sedici episodi che porteranno il totale delle messe in onda a un numero tondo, cioè cento. E sì: purtroppo apre proprio che sarà davvero l’ultima perché Jason Rothenberg sta lavorando al prequel della saga, cioè sugli eventi che hanno preceduto la distruzione della Terra (probabilmente con Becca Franco protagonista).

Il cast di The 100: gli attori e i personaggi della settima stagione

Il cast di The 100 avrà poche new entry, tra le quali spiccano i personaggi di Hatch, interpretato da Chad Rook, un detenuto della Eligius, e Nikki, interpretata da Alaina Huffman, criminale pericolosa anche lei prigioniera; non possiamo non menzionare inoltre la figlia di Diyoza che abbiamo visto nell’ultima sequenza della sesta stagione. Per il resto vi ricordiamo che non ci saranno né Henry Ian Cusick né Page Turco, a meno che i rispettivi personaggi, Kane e Debby, non dovessero tornare tramite flashback. Il resto dei personaggi principali lo conoscete (ve lo presentiamo in ordine alfabetico):

Bob Morley è Bellamy Blake;

Chuku Modu è Gabriel;

Eliza Taylor è Clarke Griffin;

JR Bourne è Russell;

Luisa D’Oliveira è Emori;

Marie Avgerpoulos è Octavia Blake;

Lindsey Morgan è Raven Reyes;

Richard Harmon è John Murphy;

Shannon Kook è Jordan Green;

Shelby Flannery è Hope Diyoza;

Tasya Teles è Echo.

The 100 stagione 7, la trama della nuova stagione: Octavia Blake muore? Il mistero dell’Anomalia

La sesta stagione di The 100 si è conclusa con parecchie questioni in sospeso: cosa succede esattamente nell’Anomalia? Perché Diyoza è entrata e non ne è più uscita, come invece accaduto a Octavia che però nel finale ne viene risucchiata? Ma soprattutto: la sorella di Bellamy è viva? Non abbiamo certezze sebbene qualche ipotesi è possibile farla: se dall’Anomalia è venuta fuori una Hope adulta potrebbe darsi che chi vi entra vi può uscire in qualche modo ma cambiato profondamente, visto che il tempo dovrebbe scorrere più velocemente.

Il ruolo di Jordan e il villain della settima stagione: cosa succederà a Sheidheda?

La trama della settima stagione dovrebbe ruotare anche attorno ad Jordan, il figlio di Monty e Harper che alla fine della sesta stagione non sembrava proprio d’accordo con il comportamento di Bellamy e Clarke, i quali, arrivati di nuovo su un pianeta diverso, hanno finito per distruggerne ciò che esisteva. E se pensate che la scena si chiude con lui che ha un chip in mano non dovreste escludere – come non lo facciamo noi – che Jordan sarà in qualche modo coinvolto con il risveglio di Sheidheda (sempre che non sia Russell il prescelto e quindi il villain di questi nuovi episodi o almeno di una loro parte).

Richard Harmon sul lieto fine di Murphy ed Emori: alcuni indizi sulla storia di The 100 7?

Non sono da escludere ovviamente i colpi di scena che speriamo si limitino però allo stretto indispensabile poiché veder morire anche solo uno dei personaggi a cui i fan si sono affezionati non sarà proprio il massimo. Da un’intervista di Richard Harmon rilasciata a MEA WorldWide apprendiamo non solo che il suo personaggio e Clarke, pur avendo dei punti in comune, avranno sempre dei modi diversi per raggiungere i loro obiettivi, ma anche che per lui i fan sono troppo concentrati sul finale e non sul viaggio. Vi riportiamo esattamente le dichiarazioni che riguardano un eventuale lieto fine per lui ed Emori: “Penso che certe volte le persone si focalizzino troppo sul finale piuttosto che sul viaggio, e questi due personaggi hanno fatto i viaggi più belli assieme […] Si amano, lo hanno sempre fatto e lo faranno per sempre”. All’attore insomma già questo sarebbe bastato come fan, e il discorso in effetti non fa una piega; il punto però è che una morte del genere difficilmente la si accetterebbe soprattutto dopo la dipartita di alcuni importanti personaggi (sì, non abbiamo ancora superato quella di Lincoln).