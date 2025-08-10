Thais Wiggers in Sardegna, quanto costa il beach club da sogno. Prezzo da capogiro

L’estate è esplosa, le temperature salgono a picco e le nostre amate celebs non perdono tempo: valigia pronta, infradito ai piedi, cappello in testa e via, verso destinazioni da sogno tra tramonti mozzafiato e spiagge da cartolina. Tra queste anche Thais Wiggers – ex velina di Striscia la Notizia ed ex compagna di Teo Mammucari – che ha scelto una delle mete più amate dai vip: la Sardegna. In compagnia di un gruppo di amiche, si è concessa una giornata all’insegna del relax in una spiaggia super esclusiva. Il prezzo? Da capogiro.

Thais Wiggers e il prezzo da capogiro

Il beach club scelto dall’ex velina è un vero angolo di paradiso. Un’area vastissima immersa nel verde e affacciata su un mare cristallino. Si chiama Egnazia Beach Club e si trova a Savelletri, una suggestiva località marittima in provincia di Fasano. La zona è celebre per il suo pittoresco porto peschereccio e la vicinanza al prestigioso sito archeologico di Egnazia, da cui il club prende il nome.

Il lido offre un’ampia gamma di servizi pensati per soddisfare ogni esigenza. Tra questi: due spiagge private (una sabbiosa e una più rocciosa), una piscina naturale, campi da tennis e un ristorante elegante con vista mare. Il tutto completato da numerose comodità esclusive. Anche le postazioni in spiaggia sono pensate per offrire il massimo del comfort. Si può scegliere tra soluzioni classiche, con ombrelloni e lettini, oppure optare per versioni più confortevoli, dotate di materassini imbottiti. Per chi cerca ancora più spazio, ci sono i lettini maxi. Infine, per i gruppi o per chi desidera un’esperienza di lusso totale, è disponibile la formula con gazebo riservati. Un’opzione ideale per godersi la giornata in totale privacy, coccolati da servizi personalizzati direttamente in riva al mare.

Ma quanto costa davvero trascorrere una giornata al beach club? Le soluzioni più classiche si aggirano tra i 20 e i 30 euro a persona. Le opzioni più esclusive, come i gazebo — proprio quelli scelti da Thais Wiggers — arrivano invece a costare anche 50 euro a persona. Un prezzo a dir poco esorbitante per una semplice giornata al mare, ma tutto sommato prevedibile, considerando quanto sia cara la Sardegna.

Non è un caso che l’isola sia diventata uno dei luoghi più ambiti dalle star del momento: da Stefano De Martino a Belen Rodriguez, fino a Fedez, Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Una vera e propria oasi per vip che vogliono vivere la dolce vita in grande stile.