Thais Wiggers fidanzata: l’ex di Teo Mammuccari ha ritrovato l’amore

Ve la ricordate Thais Wiggers? Trattasi dell’ex velina di Striscia la notizia, diventata famosa anche per la sua storia d’amore con il conduttore televisivo Teo Mammuccari.

La loro storia d’amore si è conclusa da un po’ di tempo, ma l’affetto tra i due è rimasto invariato. Dalla loro relazione è nata anche una bellissima bambina di nome Julia. Attualmente, i due hanno un ottimo rapporto e, ogni tanto, l’ex conduttore de Le Iene va anche in Brasile per trascorrere qualche giorno insieme a sua figlia.

Adesso un altro italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della bella Thais. Il fortunato si chiama Emanuele che lavora come imprenditore nel mondo dello sport. I due sembrano molto affiatati. Basti pensare che hanno trascorso tutte le vacanze di Natale insieme.

La Wiggers l’ha anche voluto già presentare alla sua famiglia in Brasile. I due starebbero pensando addirittura di convolare a nozze.

L’amicizia con Melissa Satta e le esperienze lavorative fatte dopo Striscia la notizia

I fan di Striscia ricorderanno che la modella brasiliana faceva coppia fissa con la collega, e amica, Melissa Satta, anche lei ultimamente al centro del ciclone mediatico. L’ex velina di Striscia la notizia, infatti, lo scorso dicembre ha annunciato la rottura con il marito Kevin Prince Boateng. Nessun astio tra i due che hanno deciso di non smettere di volersi bene per il bene del loro piccolo Maddox.

Tornando alla bella Thais, non c’è solo Striscia nell’elenco delle sue esperienze televisive. La modella, dopo il successo avuto nel programma di Antonio Ricci, ha partecipato come giudice a diversi concorsi di bellezza e ha condotto il programma American Gladiatos insieme a Pierluigi Pardo.

È stata guest star della sitcom Favelas, bed and breakfast, in onda su Comedy Centrale nel 2011, con il duo Pali e Dispari come protagonisti.

E in tutto questo cosa fa il suo ex Teo Mammuccari? Pare che Ilary Blasi l’avrebbe voluto come inviato dell’Isola dei Famosi, ma lui avrebbe declinato l’invito. Molto probabilmente sarà Elenoire Casalegno ad accompagnare i naufraghi in questa nuova avventura!