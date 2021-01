Domenica In, tresca tra Gerry Scotti e Mara Venier: parla Mammucari

Teo Mammucari, show a Domenica In: il conduttore romano è stato ospite dall’amica Mara Venier, dando vita a una delle interviste più divertenti e spassose dell’attuale stagione del programma di Rai Uno. Pronti, via: la ‘Zia’ ha riservato qualche omaggio relativo agli inizi della carriera del 56enne capitolino. In video è passata anche la sua prima apparizione in Rai, nel 1996, dove fece un piccolo sketch da cabaret. Largo poi ai ricordi di Tu Si Que Vales, talent di Canale 5 che ha visto Mammaucari e la Venier collaborare per alcuni anni. “Abbiamo litigato come dei matti, ti ricordi?”, domanda Mara, lanciando la clip in cui si vede il momento in cui Mammucari la baciò per scherzo.

“Guardate come si esprime, proprio un linguaggio da Rai Uno”, ha incalzato Teo, facendo notare il labiale della Venier dopo lo scherzo a Tu Si Que Vales (le sfuggì un “Li mort….ci tua”). E ancora: “Queste cose, qui, non le puoi dire, vero? Lì ci divertivamo”. “Qualcosa dico”, la replica divertita della ‘Zia’. A questo punto la conduttrice veneziana ha mandato in onda un saluto registrato da Gerry Scotti per Mammucari (i due sono molto amici). Ed è qui che Teo ha raccontato un curioso aneddoto gossipparo.

“Io la conosco la vostra storia”, ha raccontato lo showman, riferendosi a Gerry e Mara, che è apparsa un po’ confusa. “Fai la vaga? Ti faccio una domanda…”, ha incalzato Teo. La Venier è scesa dal cosiddetto pero e ha confermato ciò che si era intuito: “C’è stato un bacio su… avevamo vent’anni… E adesso lo tiri fuori così?”. Pare proprio che tra lo ‘Zio Gerry’ e la ‘Zia Mara’, in età giovanile, c’è stato del tenero. Nessuna love story, probabilmente un flirt fugace. Olè, viva la vita!

Mammucari è poi passato a raccontare il rapporto che ha con il conduttore di Caduta Libera. Un legame speciale, un’amicizia profonda: “Gerry non è un collega, siamo diventati amici. Ogni volta che viene a Roma mi chiama e andiamo a cena assieme. Con Rudy Zerbi? Di meno, ha figli, famiglia, è più occupato. Litighiamo a Tu Si Que Vales, quando usciamo dietro le quinte però finisce tutto”.

Durante l’ospitata poi, spinto a più riprese dalla Venier, Teo ha fatto un paio di scherzi telefonici, ricordando i tempi di quando conduceva Libero in Rai. Trovare in diretta il vip giusto non è stato facile. Vagliate le ipotesi Gerry Scotti, Maria De Filippi, Ilary Blasi e Pupo: tutti però erano sintonizzati su Rai Uno e si sono affrettati a scrivere in tempo reale o a Mammucari o alla Venier, dicendo che li stavano osservando. Alla fine si è riusciti a contattare Jerry Calà (che però sentendo la risata di Mara ha subito capito che si trattava di uno scherzo) e Tony Renis, che stava dormendo.