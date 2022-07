Tg1, rivoluzione ai vertici in arrivo: che fine farà Francesco Giorgino

Ci sono dei grossi cambiamenti in programma per quanto riguarda uno dei telegiornali di punta della televisione italiana, ecco gli ultimi aggiornamenti

Ci sono grossi, enormi cambiamenti in arrivo al TG1. Secondo quanto riportato quest’oggi in anteprima da Il Giornale d’Italia, Mamma Rai avrebbe in mente di rivoluzionare i vertici del suo contenitore di informazione per eccellenza con nuovi nomi che entreranno a far parte della redazione ma anche con modifiche interne rispetto ad un paio di personaggi di cui, di recente, si è parlato moltissimo.

Per ora si sa che la giornalista Iman Sabbah diventerà molto presto la caporedattrice centrale del TG1 con delega specifica per quanto riguarda la politica. Tutti gli ultimi aggiornamenti sul mondo della politica li fornirà dunque proprio la caporedattrice, attualmente inviata della Rai presso la capitale francese, Parigi.

Un’altra importante novità riguarda l’edizione delle 13:10 del TG1, che a quanto pare a partire da lunedì prossimo, 11 luglio 2022, sarà in mano a Laura Chimenti. Si parla, inoltre, di un probabile passaggio di Valentina Bisti all’edizione della sera. Per quanto riguarda Emma D’Aquino, inoltre, pare che la giornalista (che lo scorso anno il pubblico ha visto sul palco di Sanremo) condurrà Amore Criminale.

C’è un ultimo dettaglio, partcolarmente scottante, da chiarire: che fine farà a questo punto Francesco Giorgino, di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane?

Francesco Giorgino resta in RAI: tutto quello che c’è da sapere

Dopo lo tsunami che di recente ha travolto il TG1, sembra che Francesco Giorgino abbia comunque ritrovato il suo “posto al sole”. Stando alle indiscrezioni de Il Giornale d’Italia, Francesco Giorgino (con l’obiettivo di mantenere il ruolo di vicedirettore) diventerà il vice di Giuseppina Paterniti alla direzione editoriale di viale Mazzini. Quando la Paterniti andrà in pensione, Giorgino potrà così subentrarle come direttore.

Un traguardo dopo tutto più che onorevole per il giornalista, che nei giorni scorsi ha sollevato un enorme polverone per il trattamento riservatogli dall’azienda.

Caos TG1: cosa aveva combinato Francesco Giorgino

Il volto storico del TG1 serale, stando alle indiscrezioni, si era scontrato con la direttrice Monica Maggioni, chiedendole di essere esonerato dallo spostamento al TG 1 del mattino per motivi di salute. Il “no” della Maggioni aveva scatenato le ire di Giorgino, che per risolvere le controversie con l’azienda aveva promesso di passare addirittura per vie legali.