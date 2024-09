Testimonianza ex vip: “Parlo io: Ballando posto molesto, fu terribile”

“Sono stata umiliata”. Così Giuliana De Sio, 67 anni, in un’intervista senza peli sulla lingua rilasciata al quotidiano torinese La Stampa in riferimento al suo percorso a Ballando con le Stelle. Nel programma di Milly Carlucci è sbarcata nel 2017, venendo accoppiata con il maestro professionista Maykel Fonts (i due furono eliminati nel corso della settima puntata). L’attrice salernitana ha spiegato che il talent show di Rai Uno è stato per lei un’esperienza con tante ombre.

Giuliana De Sio contro Ballando con le Stelle: dichiarazioni infuocate

Ballando “mi ha fatto capire di me più cose di quante non ne abbia comprese in 30 anni di analisi. Ero felice”, ha riferito. Il racconto è però divenuto in fretta amaro: “Chiusa 4 mesi al 41 bis ballando 7 ore al giorno. La parte brutta era la trasmissione, una tortura, un luogo molesto”. Parole infuocate che si sono fatte via via ancor più dure durante la chiacchierata con La Stampa: “Non mi manca il senso dell’umorismo, ma lì sono stata umiliata in modo terribile. Mi ero messa in un pasticcio da servizio militare”.

“Ho resistito – ha aggiunto la De Sio -, non metto Ballando tra le esperienze da buttare, dal punto di vista antropologico un grande studio. Fisicamente un disastro. Mi sono operata al tendine in seguito a un incidente in sala prove e ora non posso più giocare a tennis, sport che adoro”.

Il rapporto recuperato con la sorella Teresa De Sio

L’attrice campana ha poi anche spiegato il rapporto odierno con la sorella Teresa De Sio, nota cantautrice e scrittrice. In particolare ha reso noto che, dopo che sia lei sia la congiunta hanno preso “strade diverse”, di recente il legame si è rinforzato: “Oggi siamo più unite, abitiamo nella stessa strada a Roma, ci sentiamo quotidianamente. Una conquista recente”.

Spazio poi al desiderio di Giuliana di avere una famiglia. Tale volontà ha trovato in più occasioni ostacoli insormontabili dettati dal destino avverso. Ad esempio? “I tre aborti spontanei ed è stato molto doloroso anche se riesco a metabolizzare gli eventi negativi, li sdrammatizzo, li depotenzio, sono cose che capitano ai vivi mi dico”. La De Sio ha aggiunto che questi drammi cerca di non farli apparire nella sua mente, tranne quando qualcuno glieli mette “sotto gli occhi”.

Giuliana De Sio e il sì a Milly Carlucci dopo 4 anni (con pentimento)

Non è la prima volta che l’artista salernitana tuona su Ballando con le Stelle. Lo aveva fatto anche nel 2017, quando era ancora in gara nello show. Arrivò a dire, intervistata dal quotidiano Libero, che se avesse saputo che l’esperienza nel programma sarebbe stata così dura, non avrebbe accettato il ‘corteggiamento’ di Milly Carlucci. Corteggiamento durato ben 4 anni. Infatti la De Sio ha spiegato che ha rifiutato per 4 volte le ‘avances’ della conduttrice di Sulmona, per poi cedere.

Anche allora l’attrice rilasciò dichiarazioni dure nei confronti dei giurati, sostenendo che in determinate situazioni c’è chi è arrivato ad insultarla. La De Sio ha persino parlato di atteggiamenti “violenti” dal punto di vista verbale. Evidentemente, distanza di 7 anni, non ha cambiato idea sulla sua avventura nel popolare talent show.