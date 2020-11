Giuliana De Sio, passato doloroso: “Mia madre beveva, non è stato facile”

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno è stata ospite Giuliana De Sio. Ai microfoni del talk, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno, ha raccontato del suo passato turbolento, del rapporto difficile avuto con la mamma Elvira, scomparsa tre anni fa, e dei giorni duri che ha affrontato durante il ricovero in ospedale a causa del Covid-19.

L’attrice salernitana inizia l’intervista ricordando il rapporto tortuoso avuto con la madre. La De Sio la descrive come una tra le donne più infelici che lei abbia mai conosciuto, ammettendo che vivere al suo fianco e crescerci insieme è stato piuttosto complicato. Confessa di essersi dovuta arrangiare da sola, perché il genitore beveva e nella maggior parte dei casi era altrove. Questo passato intricato le ha causato degli squilibri familiari e crede che l’equilibrio che lei è riuscita ad avere nel corso della propria vita sia un miracolo. Ha concluso la parentesi legata alla propria madre in modo affettuoso:

“Io l’ho amata ma in un modo che non so rintracciare in maniera lucida dentro di me. Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Lei era un’anarchica e questo segno me l’ha lasciato”.